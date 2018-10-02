439 مليوناً تسلمتها دانة غاز من عملياتها في كردستان

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعلنت دانة غاز (الشركة)، عن تسلّمها دفعة أرباح نقديّة جديدة بقيمة 218 مليون درهم (59.5 مليون دولار)، من عملياتها المشتركة في إقليم كردستان العراق. وبذلك يرتفع مجموع المبالغ التي تسلمتها الشركة منذ بداية العام في إقليم كردستان العراق، إلى 439 مليون درهم (119.7 مليون دولار). علماً بأنه لا يوجد أي مستحقات متأخرة لشركة بيرل في إقليم كردستان العراق، حيث يتم استلام جميع المستحقات بانتظام.

وحصلت دانة غاز على هذه الدفعة كحصة من الأرباح النقديّة التي قام ائتلاف بيرل بتروليوم بتوزيعها. وهو ائتلاف مملوك بشكلٍ مشترك من قبل دانة غاز (35 %)، وشركة نفط الهلال (35 %)، وشركات «أو إم في» و«إم أو إل» و«آر دبليو إي» (10 % لكل منهم). وتأتي هذه الدفعة النقديّة، بعد توزيع مبلغ قدره 150 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار.

من جهة أخرى، تم توزيع أرباح إضافية بقيمة 20 مليون دولار من قبل بيرل بيتروليوم على الشركاء، وذلك بعد تلقي دفعة مالية لقاء بيع السوائل النفطية، التي تم إنتاجها وبيعها في إقليم كردستان العراق. وبذلك بلغ إجمالي حصة دانة غاز من التوزيعات النقدية، التي قامت شركة بيرل بتروليوم بتوزيعها مؤخراً، 218 مليون درهم (59.5 مليون دولار)، ويعكس ذلك نسبة ملكية الشركة في الائتلاف.