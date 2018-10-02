طرح 118 قطعة أرض في«ربوع الطي» بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة كلاتونز في الشرق الأوسط، فتح باب بيع المرحلة الأخيرة من مشروع «ربوع الطي السكني» في الشارقة، حيث ما زالت تتوفر 118 قطعة أرض للبيع للمستثمرين من داخل دول مجلس التعاون وخارجها.

ويقع المشروع في قلب الشارقة الجديدة، ويوفر مميزات فريدة تتيح للمستثمرين والراغبين في بناء مسكنهم الخاص فرصة شراء قطع أراضي تتسع لبناء منزل واحد أو اثنين. وقد تم بيع 80% من الأراضي المخصصة للمشروع.

وقال خليفة الشيباني، مدير عام شركة المتحدة للاستثمار: «منذ فتح باب بيع المرحلة الأولى، وجدنا رغبة قوية في المشروع نظراً لموقعه وقربه من المواقع الحيوية المجاورة له، فضلاً عما يقدمه من فرصة لتحقيق حلم بناء منزل الأسرة».