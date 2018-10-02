100 ألف متسوق في «جيتكس شوبر»

المصدر: دبي - البيان

يفتح «جيتكس شوبر 2018»، أبوابه رسمياً في مركز دبي التجاري العالمي اليوم، حيث يستقطب المعرض الذي يضم مجموعة من أحدث الابتكارات التكنولوجية أكثر من 100 ألف متسوق من عشاق التكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية على مدار 5 أيام.

ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساء. وتم تخفيض أسعار التذاكر مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 20 درهماً فقط للتذكرة الواحدة. والدخول مجاني للأطفال تحت سنّ 5 سنوات. سعر التذاكر للطلاب 10 دراهم. وسيوفر المعرض أماكن مجانية لركن السيارات في مركز دبي التجاري العالمي للزوار، الذين يقومون بإنفاق أكثر من 300 درهم داخل المعرض.