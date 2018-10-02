«داماك» و«روبرتو كافالي» تطلقان فندقاً جديداً في دبي مارينا

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة «ديكو» الدولية، ذراع الاستثمارات الاستراتيجية التابعة لشركة «داماك العقارية» عن توقيع مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها حسين سجواني، اتفاقية شراكة دولية مع دار الأزياء العالمية «روبرتو كافالي».

وبموجب الاتفاقية، سيتم إطلاق أول فندق من سلسلة فنادق «أيكون»، والذي سيحمل لمسات الديكورات الداخلية الأنيقة من تصميم الدار، وليجمع بذلك بين فخامة تصاميم «روبرتو كافالي» ونموذج الرفاهية الفاخر الذي تتبناه «داماك ».

وتتمثل المنشأة الأولى التي تجمع العلامتين بفندق رائد من فئة 5 نجوم يضم 220 غرفة مجهزة بتصاميم «روبرتو كافالي» ضمن مشروع «الصفوح» في دبي مارينا. ويضم الفندق مسبحاً يتماهى مع الأفق مع إطلالة حصرية على نخلة جميرا.ويضم مجلس خاص وجناح عرائس فاخر، إلى جانب مجموعة من أفخر المطاعم.

وقال سجواني: «يسرنا تحقيق إنجاز جديد هو الأول من نوعه للمسافرين والسياح المميزين حول العالم، حيث نسعى من خلال مزج تصاميمنا مع الروح الأصيلة والنابضة بالحياة لعلامة «روبرتو كافالي» لمواكبة متطلبات السوق وفق المستويات المعهودة وتقديم تجارب مميزة للضيوف».

وتم عرض لمحة حصرية عن الفندق على هامش أسبوع الموضة في ميلان. وتم الإعلان عن البدء بالعمل على إنشاء هذا الفندق الرائد مطلع عام 2019.