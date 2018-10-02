«أبيكورب» راعياً ذهبياً لمؤتمر الطاقة العالمي- أبو ظبي 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين- أبوظبي 2019، أمس توقيع اتفاقية مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) تدعم بموجبها «أبيكورب» المؤتمر راعياً ذهبياً، وذلك انطلاقاً من التزام اللجنة باستقطاب أبرز اللاعبين الفاعلين من المنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم، لإثراء مناقشات المؤتمر الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي استضافته مدينة مراكش في المغرب، ونظمته منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وقال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: تحظى «أبيكورب» بمكانة متميزة باعتبارها مصرفاً تنموياً متعدد الأطراف يدعم قطاع الطاقة في المنطقة العربية، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في خدمة هذا القطاع، ونفخر بالترحيب بها في المؤتمر كراعٍ ذهبي. ومن المؤكد أن مشاركة أبيكورب في المؤتمر ستدعم النقاشات حول كيفية إسهام أساليب التمويل المبتكرة في تعزيز النمو الاقتصادي، ونتطلع أن تطرح نقاشاتهم مع قادة الطاقة أفكار محفزة في موضوعات هامة.