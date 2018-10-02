الشارقة تستضيف ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف إمارة الشارقة فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي يوم 21 نوفمبر القادم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحت شعار «مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان».

وشهد مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عقد اجتماع تنسيقي للجنة المنظمة المشتركة للملتقى التي تضم كلاً من اقتصاديتي الشارقة وأبوظبي ووزارة الاقتصاد وذلك بهدف التحضير لمتطلبات تنظيم الملتقى بما يحقق أهدافه الاستراتيجية في تدعيم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة.

ويعتبر الملتقى المقرر إقامته على مدى يومي 20 و21 نوفمبر في «قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» منصة تفاعلية لاستعراض أهم التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها وتبادل الخبرات والمبادرات فضلاً عن بحث أفضل السبل لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة، هذا ويقتصر يوم 20 نوفمبر على بعض الجلسات النقاشية والورش التي تسبق الملتقى، في حين ينطلق الملتقى رسمياً في 21 نوفمبر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.