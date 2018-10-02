42.5 مليوناً كلفة جناح فنلندا في «إكسبو»

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد ميكا لينتلا وزير الشؤون الاقتصادية في فنلندا، أن بلاده ستشارك في إكسبو 2020 دبي، وأن كلفة الجناح تبلغ 42.5 مليون درهم (10 ملايين يورو)، بحيث يتم تمويل 50 % من الحكومة و 50 % من شركات القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأهم لفنلندا في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الهدف من المشاركة في الحدث يتثمل في الترويج لتنافسية الشركات الفنلندية وجاذبية البلاد للسياحة والاستثمار، ما يمثل فرصة لتعزيز صورة فنلندا وسمعتها الإيجابية. ولفت في بيان صحفي نشر على موقع وزارة الشؤون الاقتصادية إلى أن المشاركة في الحدث تحمل أهمية كبيرة للشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والحلول المتقدمة لمختلف الصناعات.