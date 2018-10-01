كيف تحصل على رخصة تجارية خلال 5 دقائق في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير مناخ مثالي لمزاولة الأعمال وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، تُمكن خدمة "الرخصة الفورية"، التي أطلقتها اقتصادية دبي العام الماضي، رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق دون الحاجة لموقع للسنة الأولى.

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