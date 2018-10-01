«مبادلة» تعتزم إصدار صكوك قريباً

المصدر: دبي - البيان

تخطط شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» حالياً لعملية طرح صكوك قد يجري الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن المصادر نفسها، بأن «مبادلة» تعمل بشأن هذا الطرح المُنتَظَر مع عدد من البنوك، ومنها «بنك أو أميركا ميريل لينتش» الذي لم يعلّق مسؤولوه على الخبر.

كما نقلت «رويترز» عن متحدث في «مبادلة» تصريحه: «نبحث في وسائل متنوعة لتعظيم وتبسيط هيكلنا التنظيمي، وكذلك الرأسمالي».

وذكرت «رويترز» أيضاً أن عملية طرح الصكوك ستتضمن إعادة هيكلة للدين الحالي المستحق على «مبادلة». ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه أسواق الصكوك الإقليمية عددا من عمليات الطرح الكبرى التي تم الإعلان عنها بالفعل.