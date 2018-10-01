«سيراميك رأس الخيمة» تستحوذ على أعمالها في السعودية بالكامل

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت أمس شركة «سيراميك رأس الخيمة» أنها أتمت الاستحواذ على أسهم الأقلية التي كانت متبقية في مشروعاتها المشتركة بالمملكة العربية السعودية، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وبذلك، تكون «سيراميك رأس الخيمة»، التي تُعد واحدة من العلامات الرائدة على مستوى العالم في تصنيع السيراميك، قد استحوذت بالكامل على كافة أعمالها بالمملكة.

ونقلت «بلومبرغ» عن عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي للشركة، تصريحه: «يسرنا الاستحواذ بالكامل على مشروعاتنا المشتركة في كلٍّ من الرياض وجدة، ما يمكننا من اكتساب قدر أكبر من السيطرة على أعمالنا، وأيضاً الوصول إلى واحدة من أسواقنا الرئيسية. إنه لأمر رائع أن نعزز علامتنا التجارية العالمية في المملكة .