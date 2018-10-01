«الاقتصاد» تطرق أبواب الشركات الأميركية لتعزيز التعاون في المشاريع الناشئة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

نظمت وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رسمي واستثماري من دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية، لزيارة مجموعة من الشركات الأميركية الكبرى في مجال الاستثمار المؤسسي في الشركات الناشئة ونظام رأس المال المخاطر، وذلك برئاسة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة.

تهدف الزيارة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق Turn 8 الاستثماري إلى بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والنماذج في مجال الاستثمار النوعي المرتبط بالابتكار والتكنولوجيا والأبحاث العلمية والتطوير، والتعرف على منظومة الاستثمار في المشاريع الناشئة وشركات القطاع الخاص القائمة على الابتكار، ولا سيما من خلال آليات رأس المال المخاطر وحاضنات الابتكار.

شارك في الزيارة محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد وممثلون عن شركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) وسوق أبوظبي المالي العالمي وآفاق للاستثمار ومجموعة شرف وعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية وشبه الحكومية ورجال الأعمال بالدولة.

وقال جمعة محمد الكيت: إن الزيارة تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتطوير بيئة الاستثمار في قطاع الابتكار بالدولة انسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بجعل الإمارات إحدى أفضل الدول ابتكاراً، وترسيخ دور الابتكار محركاً للتنمية وركيزة لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يقوم على المعرفة بقيادة كفاءات وطنية.

وتابع: إن الولايات المتحدة الأميركية تعد ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات، مع وصول إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 30.6 مليار دولار في عام 2017، مشيراً إلى أن الابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في الشركات الناشئة تعد من أبرز محاور التعاون بين البلدين.

شملت الجولة لقاء مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأميركية المضيفة وعقد عدد من الندوات المعمقة حول أطر عمل رأس المال المخاطر والاستثمار في المشاريع الابتكارية، ومن أبرز تلك الشركات شلمبرجي، وسابيك، وستانلي، ومبادلة، وبرولوجيز، وغوغل، إلى جانب عدد من الشركات الأميركية الناشئة.

وقال صلاح شرف، المدير التنفيذي لمجموعة شرف، إن الزيارة أعطت انطباعاً معمقاً عن آليات تشغيل الشركات الاستثمارية في قطاع المشاريع الناشئة.