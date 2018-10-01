14 رافعة سفن وجسرية عملاقة تصل إلى محطة حاويات كوسكو أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تسلمت موانئ أبوظبي أمس أول شحنة من الرافعات الجسرية العملاقة ورافعات السفن إلى الشاطئ لمحطة حاويات كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة، وتم شحن 10 رافعات جسرية و4 رافعات السفن إلى الشاطئ من مقاطعة شنغهاي بالصين، حيث سيتم تركيبها في محطة الحاويات الثانية التابعة للشركة الصينية، والتي تجري عمليات تطويرها على قدم وساق استعداداً لتدشينها نهاية العام الجاري.

وتتميز الرافعات الجسرية العملاقة التي تعتبر الأكثر تطوراً في العالم بقدرات فائقة من بينها ضمان رص الحاويات في ساحات الميناء بشكل أكثر كفاءة وسرعة. وتعمل الرافعات ورافعات السفن إلى الشاطئ من خلال أنظمة المراقبة والتحكم عن بعد لنقل وتحريك الحاويات بسرعة، الأمر الذي يعزز من قدرات ميناء خليفة. وتبلغ قدرة كل رافعة على حمل شحنة وزنها 41 طناً، وسيتم توحيدها بالكامل مع نظام تشغيل محطة ميناء خليفة الذي يعتبر أول ميناء شبه آلي بالمنطقة.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بتقدم عمليات تشييد محطة حاويات كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة التي يتوقع تدشينها نهاية العام الجاري، ولتسهم في تقديم خدمات إلى عدد أكبر من العملاء في المنطقة والعالم.

وقال: يعتبر هذا إنجازاً مهماً للشركة الصينية التي اختارت ميناء خليفة مركزاً لعملياتها في الشرق الأوسط، مستفيدة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي والموقع الاستراتيجي. ونتطلع قدماً لتدشين هذه المحطة الجديدة التي ستشكل نقلة نوعية في عمليات مناولة الحاويات بالمنطقة.

وقال كابتن جو وي بينغ، العضو المنتدب لشركة كوسكو أبوظبي للحاويات: يعتبر ميناء خليفة أحد أسرع الموانئ نمواً في المنطقة، مما سيعزز الخدمات المشتركة التي نقدمها للعملاء في هذا الصرح الحيوي. ونتطلع قدماً لبدء عمليات محطة الحاويات الثانية في ميناء خليفة لتلبية الطلب العالمي المتزايد من عملائنا على الخدمات اللوجستية والتشغيلية.

وشهد شهر سبتمبر 2016 توقيع موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة حصلت بموجبها الشركة الصينية على امتياز لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء خليفة.

وستقوم كوسكو بتشغيل رصيف بحري يصل طوله إلى 1200 متر، فضلاً عن الأراضي والساحات المجاورة. وفي 5 نوفمبر 2017، وضعت كوسكو حجر الأساس في ميناء خليفة لبدء أعمال بناء محطة الحاويات الجديدة الخاصة بها.

وخلال الحفل، وقعت الشركة اتفاقية مع موانئ أبوظبي لإنشاء أكبر محطة لفرز الحاويات بالمنطقة في ميناء خليفة. وستوفر محطة فرز الحاويات الجديدة في ميناء خليفة العديد من الخدمات ذات الصلة بالحاويات من بينها خدمات التجميع والتفريق، وحشو البضائع، وتخفيض وزن البضائع، والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة، فضلاً عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.