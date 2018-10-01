مذكرة تفاهم لتوفير التعليم والتدريب لطلاب «جامعة الإمارات للطيران»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «جامعة الإمارات للطيران» للتعاون في توفير فرص تعليمية وبرامج تدريبية لطلاب الجامعة. وفي إطار الاتفاقية، سيشارك مسؤولو «دبي لصناعات الطيران» كمتحدثين في الفعاليات التي تنظمها الجامعة بهدف إثراء التجربة التعليمية للطلاب كما ستوفر الدعم للجامعة في المؤتمرات ومعارض التوظيف.

وقع الاتفاقية كل من خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران؛ والدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران، وذلك في مقر الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية.

وقال خليفة الدبوس: «يمثل توقيع الاتفاقية التزاماً جدياً من الجانبين للعمل معاً بشكل وثيق لتوفير طيف واسع من الفرص التعليمية والتدريبية للطلاب هنا في دولة الإمارات، مما يسمح لهم بمواصلة تطوير المهارات المطلوبة اليوم في قطاع الطيران الذي يشهد تغيرات متسارعة ومنافسة كبيرة».

وقال الدكتور أحمد العلي: «تعد دبي من أسرع أسواق الطيران والفضاء نمواً في العالم، وهذا ما يدفعنا لمواصلة الاستثمار في تطوير المواهب في الجامعة من أجل دعم نمو القطاع على نطاق واسع».

واستقبلت «دبي لصناعات الطيران» بالفعل الطالب الأول من الجامعة، وهو خريج قسم هندسة الطيران، في برنامج للتدريب الداخلي حيث التحق بفريق دعم التأجير التجاري في دبي.