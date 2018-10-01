إطلاق شركة «مرجان» مطوراً رئيسياً لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت شركة «مرجان» أمس انطلاق أعمالها في إمارة رأس الخيمة لتكون مطوراً رئيسياً لمشاريع التملك الحر، وستعمل الشركة ككيان مستقل مسؤول عن تطوير مشاريع عقارية متنوعة ستطرح للتملك الحر في الإمارة.

وأوضح المهندس عبدالله راشد العبدولي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: وضعنا رؤية تهدف إلى تنويع اقتصاد إمارة رأس الخيمة على الصعيد العقاري، وتعزيز جاذبيتها للسياح والمستثمرين من كافة أنحاء العالم بفضل ما تحتضنه من وجهات ذات مستوى عالمي.

وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تتمتع بمقومات نمو هائلة، وستعمل شركة «مرجان» على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، حيث ستضع الشركة انطلاقاً من دورها كمطور رئيس إطار عمل دقيقاً ومتكاملاً للمشاريع العمرانية، بالتزامن مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز أداء قطاعات الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة والعقارات.

وأضاف العبدولي: ستستحوذ «مرجان» على شركة «جزيرة المرجان» وكافة نشاطاتها وأصولها العقارية، وستركز «مرجان» على عقد الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العقارية المحلية والعالمية، إضافة إلى وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع التملك الحر الجديدة، الأمر الذي سيساهم بدور جوهري في دفع عجلة النمو في الإمارة. وتابع: تخطط «مرجان» للاستفادة من الأراضي لوضع أسس راسخة لمسيرة التنمية في الإمارة مستقبلاً، وستتبع الشركة خططاً يتم تنفيذها على مراحل مع تحديد أولويات العمل في كل مجمع للتملك الحر.