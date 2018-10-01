تكريم 18 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 18 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك خلال حفلٍ نظمته أمس في مقرها لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 344 منذ إطلاق المبادرة في 2010.

وتوزعت الشركات التي كرمت في حفل أمس حسب عدد مرات الحصول على العلامة حيث حصل عليها للمرة الأولى مركز دبي التجاري العالمي، ومستشفى «إن إم سي التخصصي - العين»، وحضانة «بريتش اوركارد»، وشركة «أي بي إم سي انترناشونال» و«دي إكس بي انترتاينمنت»، في حين حصل بنك أبوظبي الإسلامي على العلامة للمرة الثانية.

وحصلت شركات «إيه بي بي» و«إيه إس جي سي» ومجموعة سينتينا ودلسكو على العلامة للمرة الثالثة، في حين حصل «تايم هوتيلز» على العلامة للمرة الرابعة، وشركة «هوريكا ترايد» على العلامة للمرة الخامسة. وحصلت تعاونية الاتحاد و«سيكس كونستركت» وكانون الشرق الأوسط على العلامة للمرة السادسة، في حين حصلت «ألبين كابيتل» على العلامة للمرة السابعة، وحازت غاز الإمارات العلامة للمرة الثامنة.

وحصلت ماجد الفطيم العقارية على النسخة المحدثة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي أطلقتها الغرفة العام الحالي، لتصبح أول شركة تحصل على النسخة المحدثة من العلامة على الإطلاق، حيث سبق لماجد الفطيم العقارية الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 5 مرات.

وتركز العلامة بحلتها المحدثة على 4 مجالات رئيسية وهي مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي، حيث أجريت عدة تحسينات على العلامة لتشمل نظاماً معيارياً جديداً لاحتساب نقاط التقييم، وعوامل مطورة لتقييم قوة سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ومعايير جديدة للتقييم بالإضافة إلى نظام إلكتروني جديد لتقديم الطلبات والتقييم.

وهنّأ ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي الشركات الحاصلة على العلامة، معتبراً إياها مثالاً للشركات الرائدة والمتميزة في مجال الممارسات المسؤولة والمجتمعية التي يحتذى بها، معتبراً أن العلامة تساعد الشركات على تقييم ومراجعة خطوات واستراتيجية الأعمال المسؤولة المطبقة داخل الشركات.

وأكد أن الإقبال المتزايد من قبل شركات القطاع الخاص على التقديم للعلامة يؤشر لأهمية العلامة كأداة لتقييم الممارسات المسؤولة وتعزيز سمعة الشركة في السوق كمؤسسة مسؤولة ومستدامة، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بتكريم 18 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لافتاً إلى أنه تم منح 344 علامة إلى الشركات منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.