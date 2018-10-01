«حرة دبي» تفوز بجائزتين من «جلف بزنس سيمبوزيوم»

المصدر: دبي-البيان

فازت سوق دبي الحرة باثنتين من جوائز «جلوبال بزنس سيمبوزيوم»، التي تصدرها عبر الإنترنت مجلة هيرالد جلوبال المتخصصة في عالم الأعمال، وذلك خلال حفل توزيع الجائزة، الذي أقيم في دبي مؤخراً.

وحصلت السوق الحرة على جائزتها الأولى في فئة «أبرز علامات آسيا التجارية»، بينما تلقى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للسوق، الثانية «جائزة قادة آسيا الأكثر إعجاباً»، التي تكرم جيل المبدعين والمبتكرين ورجال الأعمال.

تسلم الجائزتين صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي- الخدمات المؤسسية، وراميش كيدامبي، رئيس العمليات. وأبدى ماكوكلين سعادته بهذا التكريم حيث قال: نحن سعداء بحصولنا على الجائزتين، الأمر الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها السوق.