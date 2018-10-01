58 شمعة في عمر مطار دبي الدولي

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبدالله

يحتفل مطار دبي الدولي بذكرى مرور 58 عاماً على تأسيس مطار دبي الذي بدأ في 30 سبتمبر 1960 من مبنى صغير جدا ومدرج من الرمال المضغوطة طوله 1800 قدم. لم يدرك أحد حينها أنها كانت الخطوة الأولى، فيما أصبح اليوم أكثر القصص والتجارب إلهاماً في تاريخ الطيران المدني.

ومنذ الرحلة الأولى وحتى اليوم مر عبر المطار أكثر من 974.461 مليون مسافر، ومن المتوقع ان يصل العدد إلى مليار مسافر خلال شهور، حيث استطاع المطار أن يحتل قائمة أكبر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وأن يصبح علامة تجارية لها تقديرها ووزنها في عالم الطيران على مستوى العالم ككل بفضل رؤية دبي وقيادتها الرشيدة وعقود من التعاون والالتزام والخدمة.

وارتفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار، في العام الماضي، إلى 88.2 مليون مسافر، فيما رفعت مؤسسة مطارات دبي من توقعاتها بنمو أعداد المسافرين عبر المطار بحلول عام 2020، من 98.5 مليون مسافر إلى أكثر من 100 مليون مسافر. في حين تعمل مطارات دبي على خطة جديدة أطلقت عليها «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

ويصل إجمالي عدد الرحلات في مطار دبي الدولي حالياً إلى نحو 8500 رحلة أسبوعية، تسيرها الناقلات العاملة في المطار إلى 240 وجهة حول العالم تستحوذ طيران الإمارات وفلاي دبي على النسبة الأكبر منها، كما أن هناك أكثر من 100 شركة طيران تعمل انطلاقاً من المطار لنقل الركاب.