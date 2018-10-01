9 مصانع جديدة في أبوظبي والعين بـ 332 مليوناً

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

واصل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، زياراته الميدانية إلى المصانع الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في الإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث قام وفد من المكتب بزيارة تسعة مصانع في مدينة أبوظبي الصناعية الثالثة، ومدينة العين الصناعية ومدينة خليفة الصناعية «كيزاد» يصل إجمالي قيمتها الاستثمارية إلى 332 مليون درهم.

وقام وفد مكتب تنمية الصناعة بزيارة إلى ثلاثة مصانع في مدينة العين الصناعية وهي مصنع طابوق الإمارات، ومصنع الصحراء للحديد والألمنيوم، ومصنع حجر الخليج الأول. كما قام وفد المكتب بزيارة أربعة مصانع جديدة دخلت حيز الإنتاج خلال الربع الثاني 2018 في منطقة أبوظبي الصناعية الثالثة «إيكاد»، وهي اي بلاست للصناعات، وذا أيه بي للصناعات الخشبية، ومصنع الإعمار للمنتوجات الإسمنتية، وسما الإمارات لتصنيع اللوحات الكهربائية.

وشملت الجولة زيارة مصنعين في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، وهما شركة الخليج للطباعة والتغليف والبالغ قيمته الاستثمارية 100 مليون درهم ،ومؤسسة الإمارات لصناعة الصوف الحديدي. وأكد علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة حرص المكتب من خلال هذه الزيارات على تقديم الاستشارات والدعم الفني لهذه المصانع، بما يسهم في تعزيز تنافسية منتجاتها.

وكرم وفد مكتب تنمية الصناعة خلال زيارته إدارات المصانع تثميناً لاختيارها الاستثمار في إمارة أبوظبي دعماً لها في مواصلة أعمالها بما يمكنها من الاستفادة من بيئة الأعمال المتميزة التي توفرها حكومة أبوظبي.