رأس الخيمة تعلن الفائز بتحدي الابتكار في سياحة المغامرات

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الفائز في «تحدي رأس الخيمة للابتكار في سياحة الرياضة والمغامرات»، المبادرة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع «المعهد الدولي للدراسات السياحية» في «جامعة جورج واشنطن»، وشهدت تكليف طلاب من مختلف أنحاء العالم باقتراح استراتيجيات مبتكرة لفعاليات المغامرة الرياضية، والتي من شأنها استقطاب عشاق سياحة المغامرة إلى إمارة رأس الخيمة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في هذا القطاع.

وتم الإعلان عن فوز فريق «تريب أدفينتشر» من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية بالتحدي خلال فعالية احتفالية أقيمت في رأس الخيمة تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة، بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وكبار الشخصيات وعدد من المديرين التنفيذيين من إمارة رأس الخيمة.

وقدم المتأهلون النهائيون الثلاثة؛ «تيمبل أولز» من جامعة تمبل الأميركية، وفريق «غلوبال سيتزينس» من جامعة جورج واشنطن، و«تريب ادفينتشر» من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، أفكارهم أمام لجنة التحكيم التي تضمنت عدداً من كبار المسؤولين في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، منهم هيثم مطر، الرئيس التنفيذي للهيئة.

توصيات

وشملت التوصيات التي قدمها المتسابقون النهائيون إقامة أول بطولة إقليمية تشمل رياضات المشي لمسافات طويلة والجري وركوب الدراجات الجبلية؛ وأول تحدي استكشاف يشمل الإمارة بأكملها.