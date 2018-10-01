تحالفات لتنفيذ مشروعات توسعة في مطار آل مكتوم

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن شركات مقاولات تبحث تكوين تحالفات من أجل تنفيذ مشروع توسعات مطار آل مكتوم الدولي، بعد أن تقدمت بوثائق التأهيل لإنشاء كونكورس 1 والمبنى الغربي.

يتكلف بناء المبنى الغربي وكونكورس 1 في إطار توسعات المطار الدولي 10 مليارات درهم. تشمل الشركات التي تجري محادثات تكوين التحالفات اليك والنابودة ودي بي بي للبناء (محلية) وأرابتك للبناء وإيه اس جي سي والعربية للبناء والمقاولون المتضامنون اللبنانيتين، ومؤسسة الدولة الصينية للبناء والهندسة ولينغ أوروك البريطانية وتاف التركية.

تلقت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وثائق تأهيل الشركات في وقت سابق من الشهر الجاري. كما تدرس الشركة وثائق تأهيل الشركات للتصميم والإشراف والاستشارات على توسعات المطار، المتوقع طرح مناقصة عقدها قريباً، وفق ما ذكرته مجلة ميد.