«غرفة الفجيرة» تبحث التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورغ

المصدر: Ⅶ الفجيرة- البيان

بحث خليفة مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مع اليزابيث كاردوسو جورداو، سفيرة دوقية لوكسمبورغ الكبرى لدى دولة الإمارات، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة ولوكسمبورغ .

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة، بحضور سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة. واستعرض رئيس الغرفة فرص الاستثمار المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن الإمارة تحتل المركز الثاني في مجال تزويد السفن بالوقود، وأنها تعتبر من أكبر المراكز لتخزين وتجارة النفط، لافتاً إلى أن منطقة الفجيرة للصناعة النفطية تسهم بدور فاعل في استقطاب الشركات.

وقال الكعبي إن الإمارة تشهد تطورات في مجالات الصناعات البتروكيماوية ومواد البناء والسياحة والخدمات اللوجستية، ووجه الدعوة للسفيرة لحضور المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي المقرر عقده خلال 14 ـ 15 نوفمبر. من جانبها أكدت اليزابيث كاردوسو جورداو، أن لوكسمبورغ تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً رئيسياً لها في المنطقة، وتطلع لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.