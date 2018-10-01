«الاتحادية للجمارك» تنال شهادة «آيزو المخاطر 31000»

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ البيان

حصلت الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخراً على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية آيزو المخاطر 31000، بعد أن نجحت الهيئة في تطبيق كل المعايير والاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة والانتهاء من التدقيق الداخلي والخارجي للمواصفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

تسلم محمد بوعصيبة، مدير عام الهيئة الشهادة في مقر الهيئة بدبي من المهندسة لميس مرقة، المدير والشريك الإقليمي لشركة تي يو في انترسيرت الألمانية المانحة للشهادة، بحضور أحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وأكد علي الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر ورفع كفاءة الإجراءات والأنظمة والتطبيقات، عبر تطبيق معايير المواصفات العالمية المتعلقة بآيزو المخاطر. وقال إن تطبيق معايير المواصفة العالمية آيزو المخاطر 31000 يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وفق أعلى معايير التميز والجودة، وزيادة مستوى رضا الموظفين والمتعاملين على حد سواء، نتيجة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح أن تطبيق معايير آيزو المخاطر يدعم قدرات الهيئة في مجال تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية، وإعداد وتنفيذ سياسة لإدارة المخاطر تعمل على تعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصالح، إضافة إلى أن تطبيق ضوابط نظام إدارة تحليل المخاطر يؤدي إلى خفض الخسائر لأدنى مستوى وزيادة القدرة على الاستجابة بفاعلية للمتغيرات والحالات الطارئة.

وأكد محمد بوعصيبة أن نجاح الهيئة في تطبيق معايير هذه الشهادة سيكون له أثر إيجابي على مستوى العمل والأداء، وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية والتوقع والتنبؤ المنهجي بالخطر الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف، وكذلك دعم قدرات الهيئة في مجال تحديد نوع وطبيعة الخطر وتقييمه ومعالجته وفق الأولويات، وتطوير عناصر نظام الرقابة الداخلية، وخفض احتمالية وقوع الخطر.