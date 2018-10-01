«فالكن سِتي» تستعرض أحدث الفلل في «المجمع الشرقي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تُشارك شركة «فالكن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع متعدد الأغراض «فالكن سِتي أوف وندورز» والذي يجري بناؤه في دبي، في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018» في دبي، حيث ستقوم باستعراض أحدث الفلل الفاخرة والراقية أمام المشترين المحليين والدوليين والمستثمرين من كل أنحاء العالم. ويضم المشروع الجديد فلل 5 و6 غرف نوم، وتم تخطيطه بشكل دقيق، وبجودة عالية وأسعار تنافسية، ليضم منازل مثالية للعائلات من مختلف الأحجام.

ويتميز المشروع الجديد بإطلالة طبيعية ساحرة على المساحات الخضراء الشاسعة والمرافق والخدمات الترفيهية المتنوعة التي تناسب احتياجات العائلات من مختلف الأحجام. وتتوافر الفلل العصرية والفاخرة بأسعار تنافسية لا مثيل لها في مشروع «المجمع الشرقي» ومن المقرر تسليمها بحلول سبتمبر 2021.

إضافة إلى العديد من المزايا التي يقدّمها المشروع مثل 0 رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي و0 رسوم خدمات لمدة 5 سنوات وخطط سداد مرنة. وسيقوم العاملون في الشركة بمناقشة خطط السداد المرنة على مدى أربع سنوات مع المستثمرين، بما في ذلك 18 شهراً بعد التسليم.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: «تأتي مشاركة الشركة في المعرض، تماشياً مع جهودنا الدؤوبة لتسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات في مشروع «المجمع الشرقي» الجديد، حيث يخدم احتياجات ومتطلبات المشترين الباحثين عن مقومات العيش الرغيد في بيئة آمنة ونظيفة تمزج بين حداثة العصر وعبق الماضي، فضلاً عن الإقامة في منازل فاخرة بُنيت لتدوم سنوات طويلة بأسعار لا تقبل المنافسة».