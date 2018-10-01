تخفيضات على 35 ألف منتج في «جيتكس شوبر» غداً

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

تنطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، دورة الخريف من معرض «جيتكس شوبر» للإلكترونيات، والذي سيقدم حسومات تتراوح من 10 إلى 50 % عن السوق العادي على أكثر من 35 ألف منتج.

ويتوقع خبراء أن تكون دورة الخريف من حدث الإلكترونيات الاستهلاكية، التي تستمر من 2 إلى 6 أكتوبر، من الدورات الأضخم في تاريخ المعرض، خصوصاً بعد تأجيل دورة ربيع هذا العام من المعرض، التي كان من المقرر انطلاقها في أبريل الماضي، وإطلاق الشركات عدداً كبيراً من الهواتف الذكية والمنتجات الإلكترونية هذا العام، والتي سيسعى المستهلكون لاقتنائها بأسعار مخفضة، وطرح العديد من نقاط الجذب الجديدة، مثل خفض سعر تذكرة الدخول للمعرض بنسبة 33 % لتصل إلى 20 درهماً فقط، بالإضافة إلى إطلاق فعاليات جديدة، تتضمن طرح مسابقات وجوائز كل ساعة، تشمل سيارات دفع رباعي ورحلات سياحية وكاميرات وغيرها الكثير.