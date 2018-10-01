إقبال واسع على «أبراج التنين»

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

تلقت «نخيل» للتطوير العقاري، مئات الاستفسارات وعشرات طلبات الحجز المؤكدة من مستثمرين يرغبون بتملك وحدات سكنية في مشروع «أبراج التنين» الذي فتحت الشركة أبواب التملك الحر فيه أمس. وتعد أبراج التنين أول مشروع سكني تجاري شاهق في «مدينة التنين» المعروفة بدبي، وترجع أسباب إقبال المستثمرين عليه لأسعاره التنافسية التي تبدأ من 449 ألف درهم بخطط سداد مميزة، فضلاً عن وقوعه في أحد المناطق الحيوية والمعروفة بنمو الطلب على السكن فيها، لاسيما وأنها حاضنة السوق الصيني الشهير بدبي.