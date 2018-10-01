اكتمال ثوب «دبـي آرينا» الزجاجي

المصدر: Ⅶ دبي- مشرق علي حيدر

شهدت عمليات تشييد مشروع «دبي آرينا»، الذي تطوره مراس القابضة، تطورات جديدة لا سيما بعد استكمال عمليات تركيب الألواح الزجاجية في الجدران الخارجية لهيكل الآرينا، فضلاً عن الانتهاء من الهيكل الخرساني وإنجاز عمليات تركيب الدعامات الضخمة للسقف لتفتح الباب أمام تنفيذ الديكورات الداخلية والتشطيبات، والتي بدأت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية وتشرف دار الهندسة على تنفيذ المشروع، الذي يعد الوجهة الجديدة العصرية والوحيدة في المنطقة لجهة الحجم لاستضافة أضخم العروض الحيّة العالمية والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية الدولية والواسعة النطاق كمباريات رياضة الهوكي والمباريات العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة والجولات العالمية لأهمّ الفنانين.

ويشاهد المارة عمليات تركيب سقف القاعة الأضخم من نوعها في المنطقة، والتي تغطي مساحة نصف مليون قدم مربعة، وتستوعب 20 ألف متفرج، ويُتوقّع أن ترتقي بالخدمات الترفيهية في دبي مع اكتمال المشروع في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وستقدم «دبي آرينا» برنامجاً سنوياً متكاملاً كونها صالة مغلقة ومكيّفة تستقبل العروض والفعاليات على مدار العام.