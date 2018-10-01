اليابان تحتضن أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستعرض شركة نيكين سيكاي اليابانية، المتخصصة في مجال التصميم المعماري والحضاري، مجموعة من المشاريع بمليارات الدولارات في عشر مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي.

ومن أهم هذه المشاريع التي صممتها الشركة اليابانية مشروع (W350) متعدد الاستخدامات بتكلفة إجمالية 5.5 مليارات دولار سيضم أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم سيتم تشييدها في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسيكون البرج الذي يبلغ ارتفاعه 350 متراً أعلى مبنى في اليابان وأعلى مبنى خشبي في العالم عندما يتم افتتاحه في العام 2041، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لشركة سوميتومو فوريستري.

ويتكون البرج من 70 طابقاً أي أكثر بأربعة أضعاف من الرقم القياسي الحالي لأعلى هيكل خشبي وهو «بروك كومونز ستيودنت ريزنسز» المكون من 18 طابقاً في فانكوفر. وسيُصنع بالكامل تقريباً من الأخشاب باستخدام 185 ألف متر مكعب من الخشب لبناء 90% من الهيكل. وسوف يعتمد تصميم الأنبوب المستكمل مع أعمدة وعوارض مصنوعة من الفولاذ والخشب.

يوفر المشروع مكاتب تجارية وشقق سكنية وفندق ومنافذ للبيع بالتجزئة وحديقة على السطح، كما سيتزين بالشرفات المغطاة بالمساحات الخضراء.

وقال الدكتور فادي جبري، المدير التنفيذي المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: «ترتكز رؤيتنا لهذا المشروع على المساهمة بشكل إيجابي في تحويل طوكيو إلى مدينة أكثر ملاءمة للبيئة».

كما تستعرض الشركة مشروع «فوندي مير» بطول 140 متراً في موسكو، كما تشمل مشاريع الشركة «ون زعبيل» في دبي وهو عبارة عن برجين، ويصل ارتفاع أطول برج إلى أكثر من 300 متر ويقع بجوار مركز دبي التجاري العالمي. وسيشمل هذا المجمع الفريد برجاً سكنياً يحتوي على شقق وفندق من فئة الخمس نجوم وبرجاً تجارياً يضم مكاتب ومعرضاً ومنطقة للتجزئة.

وقال جبري: «يوجد هذا المبنى في قلب مدينة دبي ويجسد قيم الطموح والابتكار والروح الرائدة لدبي كمدينة عالمية في القرن الواحد والعشرين».

كما ستقوم الشركة أيضاً بعرض مشروع (TOD) الذي سيكون الأول من نوعه في دبي، ومشروع المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول) في الرياض الذي تم الانتهاء من إنشائه خارجياً.

ومن المشاريع الأخرى التي تعرضها الشركة تصميم ملعب كامب نو الشهير لنادي برشلونة لكرة القدم.

وتابع جبري: «ساهم مكتبنا الإقليمي في دبي بتوسيع نطاق وجودنا إلى أكثر من 20 مدينة بفضل روح التصميم والمواهب الإبداعية لدينا ومشاريعنا المتوزعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واتحاد الدول المستقلة والهند».