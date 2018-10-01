«الثريا» تكشف عن مشاريع عمرانية تطويرية في الشارقة

المصدر: الشارقة-البيان

تكشف «مجموعة الثريا»، المزيد من مشاريعها العمرانية في الدولة بشكل عام، وخاصة إمارة الشارقة، خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018».

وقال ريمون خزامي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المعرض يشكّل مناسبة مهمة جداً، تستقطب كل عام مجموعة كبيرة من المحترفين في المجال العقاري، من الوكلاء إلى المهندسين المعماريين، كما تتيح الفرصة للتواصل مع الخبراء في هذا المجال، ومناقشة آخر التطورات على الساحة العقارية، ما يسمح لنا بتكوين فكرة أوضح عن المستجدات والاتجاهات العامة لهذا السوق الحيوي في الإمارات والمنطقة.

ووسعت المجموعة مشاركتها هذا العام في فعاليات المعرض، حيث عمدت إلى زيادة مساحة جناحها هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يتيح لها استخدام المزيد من الوسائل والتقنيات الحديثة التفاعلية لاستعراض مشاريعها بدقة أكبر، تساعد الزوار والمشترين المحتملين على الاطلاع عليها عن كثب، وتكوين فكرة أقرب إلى الواقع.

وأشار جورج خزامي الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، إلى أنه سيتم الكشف من خلال جناحها، عن المزيد من مشاريعها العمرانية التطويرية التي يتم اختيارها بدقة، وفي مواقع استراتيجية، خصوصاً في الشارقة.