«إينوك» توسّع حضورها في قطاع زيوت العمليات البحرية بأوروبا

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقّعت مجموعة «إينوك» اتفاقية تعاون مع شركة بالوكو العالمية المتخصصة باستشارات وتخزين وقود وزيوت العمليات البحرية، وذلك خلال مشاركة المجموعة في معرض «إس إم إم هامبورغ»، أكبر المعارض المتخصصة بالقطاع البحري. يأتي ذلك في إطار جهود «اينوك» لتوسيع حضورها في قطاع زيوت العمليات البحرية إلى أوروبا. وبموجب الاتفاقية، ستكون بالوكو الموزع الرئيسي لزيوت «اينوك» الخاصة بقطاع العمليات البحرية في كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا، مما يعزز حضور المجموعة في هذه الأسواق الأوربية الثلاث التي تشهد نمواً متسارعاً.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: نجحنا على مدى العقود الماضية في ترسيخ حضور أعمال الزيوت في الأسواق المحلية والعالمية، واليوم أصبحت عملياتنا في مجال زيوت القطاع البحري تشمل أهم الأسواق الأوروبية، مما يتيح لنا تزويد عملائنا بمحفظة واسعة من أفضل منتجات الزيوت والشحوم بكافة تطبيقاتها التجارية والصناعية والبحرية.

وتسجل منتجات القطاع البحري التابعة للمجموعة حضوراً قوياً في أسواق أفريقيا، ويجري استخدامها على نطاق واسع ضمن عدد من أهم الموانئ الأفريقية في أنغولا وغانا وكينيا وجيبوتي وموريتانا وجنوب أفريقيا. وبفضل الاتفاقية الجديدة، ستشمل العمليات 17 ميناءً جديداً في 3 دول أوروبية، إضافة إلى أكثر من 120 ميناء.