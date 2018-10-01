آليات لتطوير الاستثمار بين غرفة أم القيوين و«جيترو»

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

أكملت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» المباحثات الخاصة بآليات تطوير الاستثمار، التي بدأت بين الجانبين في يونيو. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الطرفين بمقر الغرفة مؤخراً. واتفق الطرفان على قيام وفد ياباني كبير يمثل أصحاب الأعمال لزيارة الإمارة في وقت لاحق للبحث مع نظرائهم في الإمارة أساليب وآليات التعاون المشترك وعلى آليات تطوير الاستثمار بين غرفة أم القيوين و«جيترو».

حضر اللقاء سعيد التلاي رئيس مجلس الإدارة وخلفان أحمد مسفر نائب رئيس مجلس الإدارة وعائشة راشد ليتيم عضو مجلس الإدارة وماسامي آندو المدير العام لمكتب دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهيئة التجارة الخارجية اليابانية يرافقه المدير التنفيذي للهيئة تومو هيرو تسوتشيا.

وأعرب ماسامي آندو عن سروره لتجدد اللقاء بين المسؤولين في غرفة أم القيوين وهيئة التجارة الخارجية اليابانية الذي يهدف إلى توطيد العلاقات بين الجانبين وتطور الاستثمار وتأكيد التعاون بين رجال الأعمال اليابانيين والإماراتيين وخاصة رجال الأعمال في إمارة أم القيوين، لما تتمتع به من مجالات واسعة للاستثمار وتوافر البنى التحتية المشجعة لإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة.

وأعرب سعيد التلاي عن سعادته لاستكمال الحوار والتشاور حول آليات التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال اليابانيين ونظرائهم في أم القيوين، مؤكداً أن هناك العديد من مجالات الاستثمار المتوفرة في الإمارة وهناك رغبة في نقل التقنيات المتطورة من اليابان.

وأكد خلفان مسفر أهمية التعاون المشترك بين الطرفين لا سيما أن الإمارة تتمتع بميزات عديدة لدعم الاستثمار وتشجيعه. وأكدت عائشة ليتيم أن هناك مجالات واسعة للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجال إقامة المعارض والمنتديات وورش العمل.