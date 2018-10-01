انخفاض أسعار الأراضي في دبي يجذب المستثمرين

المصدر: دبي-البيان

أكد فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، أن المستثمرين بدأوا بالفعل استغلال انخفاض أسعار الأراضي في المواقع الرئيسية، للاستفادة من الفرص العالية الربحية للتطوير الاستراتيجي على المديين المتوسط والبعيد.

وحذر المسدي، من مغبة الفشل في دراسة السوق بالتفصيل، وشدد على ضرورة اختيارهم قطع الأراضي الأنسب ووضع خطط تطوير مدروسة إذا ما أرادوا تحقيق أعلى الأرباح. وقال: «ينجذب المستثمرون للأراضي المتوفرة للشراء اليوم بأسعار تبدأ من 325 درهماً للقدم المربعة مقارنة بـ 700 و800 درهم للقدم المربعة في 2007 و2008».

وأشار طارق بو كروم، الشريك الإداري «إف إيه إم العقارية»، إلى أن المطورين يلقون الكثير من التشجيع لكونهم أكثر إبداعاً وابتكاراً، وهو ما يدفعهم لتقديم خيارات وأفكار جديدة لم يسبق وجودها في سوق دبي.