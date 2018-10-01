إقبال خليجي على أضخم معرض للتوكيلات التجارية في مصر

المصدر: القاهرة - البيان

يشهد المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس» المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر مشاركة كبيرة من مستثمري الإمارات ودول التعاون. وقال مروان عبدالرازق عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة «فرانشايز جيت»: إن المعرض يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط المتخصص في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأشار إلى أن المعرض فرصة ذهبية لاستغلال فرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية. وأوضح أن المعرض يدعم بشكل مباشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي اتجهت الدولة لدعمها والتوسع فيها خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «فرانشايز جيت»، أن المعرض يعتبر فرصة أيضاً للشركات الكبرى إلى جانب المتوسطة والصغرى، لمضاعفة أعمالها وتلبية طلبات السوق والمستثمرين والموزعين والوكلاء وأشار إلى أن هناك أكثر من 150 شركة محلية ودولية في مختلف القطاعات الاستثمارية، ستقوم بنقل تجاربها من خلال 25 ورشة عمل تقام على هامش المعرض، ليكون المعرض بمثابة منصة متكاملة لتوفير فرص الأعمال والاستثمار المختلفة والخدمات اللوجيستية لتلك الأعمال والخدمات التجارية.