«راكز» تفتتح مركزاً لخدمات العملاء في أبوظبي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتحت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مركز خدماتها الجديد في الطابق الثالث بالبرج الغربي بأبوظبي مول، في خطوة جديدة لمواصلة الارتقاء بمستوى الدعم الذي تقدمه لعملائها.

ويضم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات الشاملة التي تقدمها راكز لعملائها تحت سقف واحد، والتي أبرزها خدمات التأشيرات والتراخيص والإيجارات، إضافة إلى سلسلة أخرى من خدمات الدعم والمساندة، وذلك حرصاً من الهيئة على سرعة وسلاسة الخدمات للعملاء.وأكد رامي جلاّد، المدير التنفيذي لمجموعة «راكز» أن المركز متكامل الخدمات والذي يعد ثالث مراكز الهيئة التي يتم تدشينها خلال العام الجاري، حيث سبق وأن شهدت إمارة رأس الخيمة افتتاح مركزين لتقديم خدمات الهيئة.