مطار الشارقة يكرم الفائزين في برنامج «لأننا نهتم»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

كرمت هيئة مطار الشارقة الدولي أخيراً، الفائزين في برنامج «لأننا نهتم» لآراء المتعاملين، الذي حظي منذ إطلاقه في 2009 باهتمام كبير واستجابة لافتة من قبل المتعاملين والمسافرين، حيث يسمح بالإدلاء بآرائهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتجربتهم في المطار.وقامت علياء عبيد الشامسي مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين بتوزيع الجوائز على الفائزين، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة «العربية للطيران»، وتضمنت أسماء الفائزين ناصر الهاشمي من الإمارات، مجدي العجمي من مصر، عادل اشرات من الهند.

وقالت علياء عبيد الشامسي «نجح مطار الشارقة الدولي من خلال برنامج «لأننا نهتم» في تطوير الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمتعاملين والمسافرين من خلال الاقتراحات والآراء القيمة التي حصل عليها منهم على مدى السنوات الماضية».