منتدى قيادة الأعمال الآسيوي يخصص دورته السنوية الحادية عشرة للشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

يحتفل منتدى قيادة الأعمال الآسيوي بالذكرى الحادية عشرة لتأسيسه في 6 أكتوبر 2018 في فندق أرماني بدبي.

وتقرر تخصيص هذه الدورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تحمل عنوان «إرث القيادة: الاحتفاء بالماضي، وصياغة معالم المستقبل».

ومنذ العام 2007، يقام المنتدى تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

ويستضيف حفل توزيع الجوائز 250 من كبار القادة في قارة آسيا، وستشهد المناسبة تكريم 15 شخصية متميزة ومبدعة. وقالت ماليني مينون، الشريك المؤسس لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي: يسعى المجلس التنفيذي للمنتدى إلى ضمان جودة الترشيحات المقدمة إلى لجنة التحكيم، والحرص على مصداقيتها، والالتزام بقيم القيادة المعاصرة، مثل: الاستدامة والتسامح وتبني الابتكار.

وبصفتي أحد أعضاء المجلس، كنت شاهدة على التحول الذي حققه المنتدى، حيث أصبح أكثر شمولية، كما ازداد اتساعًا في نهجه، ووصل إلى أكثر من 33 دولة في آسيا، وقام بتكريم القادة من مختلف القطاعات والأسواق والاقتصادات، مع وصوله إلى فرص أكبر لدعم جهود الاستدامة والتعاون في مجالات الابتكار.

وتشكل شبكة المنتدى الجوهر الأساسي لأهدافه القيمة المتمثلة في الجمع بين صانعي السياسات وقادة الفكر وأقوى المؤثرين ممن تقود رؤيتهم وأهدافهم لتحقيق التميز على مستوى القارة.

وكانت جوائز المنتدى قد منحت لكوكبة من الشخصيات بمن فيهم، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وتون عبدالله بدوي، رئيس وزراء ماليزيا السابق، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وخلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي، ومنى المري، نائب رئيس مجلس التوازن بين الجنسين، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.