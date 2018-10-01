«إحصاء أبوظبي»: الديزل أعلى أسعار مواد البناء ارتفاعاً في أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت مجموعة الديزل أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال أغسطس من العام الحالي مقارنة بأغسطس 2017، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء ـ أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر أغسطس والذي يستعرض حركة أسعار مجموعات البناء الرئيسية البالغة 21 مجموعة مقارنة بيوليو 2018، وأغسطس 2017.

وأظهر تقرير المركز ارتفاع متوسطات أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 39.9%، ومجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 21.7%، ومجموعة «أسلاك/ للشقق» بنسبة 21.5% مقارنة بشهر أغسطس 2017، وبالمقابل انخفضت خلال الفترة نفسها متوسطات أسعار مجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 0.6%، ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 0.5% خلال أغسطس 2018 مقارنة بأغسطس 2017.

كما ارتفع خلال أغسطس 2018 مقارنة بالشهر السابق متوسطات أسعار مجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 6.5%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 5.0% ومجموعة «أنابيب (بي في سي)» بنسبة 1.3%، في حين انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أنابيب (يو بي في سي)» بنسبة 2.4%، ومجموعة «الديزل» بنسبة 1.1%.