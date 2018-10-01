«عزيزي» تسلِّم استراتيجيتها لدائرة الأراضي و«ريرا»

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

قدّمت شركة عزيزي للتطوير العقاري، استراتيجية تطوير مشاريعها إلى سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».

وتتضمن الاستراتيجية المشاريع التي سلمتها، وتلك التي تخطط لتسليمها من الآن وحتى عام 2025، بما في ذلك الجداول الزمنية التفصيلية لمراحل البناء والمعارض المستقبلية.

وقال مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: «نؤكد على التزامنا تجاه عملائنا، الأمر الذي يساعدنا في الحفاظ على سمعتنا، وكسب الثقة في القطاع العقاري. ونهدف من خلال محفظتنا إلى تقديم مشاريع ومجمعات بمستوى عالمي لمدينة دبي، التي تسعى باستمرار للارتقاء إلى أعلى مستوى في العالم، لتظل الوجهة الأمثل للعمل والإقامة. ومن خلال تقديم محفظتنا الاستثمارية إلى أراضي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، فإننا نؤكد الالتزام بوعدنا المتمثل في تسليم مشاريعنا في الوقت المحدد، وبأعلى المعايير العالمية».

وتمتلك عزيزي حالياً ما يزيد على 200 مشروع في مراحل مختلفة من التطوير. كما ستبدأ الشركة بتسليم تسعة مشاريع في مواقع بارزة في دبي، بدءاً من نهاية عام 2018.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة عزيزي عن شراكتها مع «بايوس الشرق الأوسط» BIOSME، للحوسبة السحابية لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها.

وتقوم «بايوس الشرق الأوسط» بتزويد «عزيزي» بالحلول السحابية الرائدة في القطاع، ومجموعة من الخدمات الخاضعة لإدارتها الكاملة والتي تشمل استضافة نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، والمهمات الكبرى مع «استراتيجية استمرارية العمل» BCP.

وقال هاشم سعيد، رئيس قسم تقنية المعلومات في «عزيزي»: يمثّل هذا التطور الهامّ المرحلة التالية من مخطّطنا الهادف إلى جعل «عزيزي» المطوّر العقاري الرائد في الحلول العصرية ذات الرؤية المستقبلية، ما يمكّننا من تحسين خدماتنا.