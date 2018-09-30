فلاي دبي للشحن الجوي تطلق خدمة شحن الحيوانات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي للشحن الجوي أنها ستبدأ بخدمات شحن الحيوانات عبر شبكة وجهاتها.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في شحنات مماثلة شملت نقل كلاب الصيد (السلوقي) وشحن سبعة صقور لمسابقة خاصة أقيمت في مدينة بيشكيك عاصمة قرقيزستان والذي نفذته الشركة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث.

وتشمل خدمات الشحن الجوي خدمات التوصيل من الباب للباب أو من المطار للمطار وخيار حجز رحلة العودة وشحن الحيوانات الأليفة وغيرها من الحيوانات الحية.

وتخدم عملية شحن الحيوانات الأغراض الزراعية إضافة إلى حدائق الحيوان.

وستخضع هذه العملية وفقا لأنظمة وتعليمات الأياتا لضمان نقلها بسلامة وإنسانية.

وخصصت فلاي دبي منشأة خاصة لهذه الخدمة توفر عناية خاصة للحيوانات خلال نقلها من دبي، وتشمل الخدمات الفحوصات الجسدية الكاملة والتغذية والمشي والأدوية كما تتوفر خدمة تنظيف الحيوانات الأليفة حسب الطلب.