أبرز 10 أسباب لزيارة معرض جيتكس شوبر 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن القائمون على تنظيم ’جيتكس شوبر 2018‘، عن استكمال تحضيرات افتتاح أبوابه مجددا ًفي مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة بين 2 و6 أكتوبر المقبل في قاعات ’زعبيل‘ رقم (4) و(5) و(6). ويَعِد المعرض زوّاره بتجربة فريدة تختزل أفضل منتجات التكنولوجيا والأجهزة المتطورة في السوق مقابل أسعار فريدة، ما يجعل من زيارته هذا العام فرصة لا تُفوت لمجموعة من الأسباب، إليكم 10 أبرزها:

1. وجهة شاملة للعروض المجزية

يشهد المعرض مشاركة أبرز الأسماء بين متاجر التجزئة الإلكترونية، حيث يستعرض أكثر من 35 ألف منتج للبيع المباشر، ويتيح للزوار مقارنة عروض العلامات المتواجدة بجانب بعضها البعض، ما يضمن لهم فرصة لا تُفوّت للاستفادة من أفضل العروض المتاحة!

2. تجربة المنتج قبل شرائه

يتيح المعرض للزوار استكشاف أحدث الأجهزة من الحواسيب المحمولة والكاميرات إلى أجهزة وإكسسوارات الألعاب، موفراً بذلك منصة مثالية لمعاينة الإلكترونيات واختبارها قبل شرائها، ما يضمن للمتسوقين حصولهم على المنتج المطلوب والمناسب.

3. نصائح من خبراء التكنولوجيا

يتعاون ’جيتكس شوبر‘ مع فريق متخصص من خبراء التكنولوجيا من موقع ’تيك رادار‘ لمساعدة المتسوقين على شراء أفضل المنتجات وتقديم سلسلة من جلسات الحلول والنصائح المصممة للاستفادة من أفضل عروض الأجهزة الإلكترونية. بالإضافة إلى جلسات مناقشة عامة تطرح رؤى حصرية تتخللها نصائح قّيمة حول الاختيار بين الأجهزة العاملة بنظامي’أندرويد‘ و’آي أو إس‘ أو التقاط أفضل الصور الفوتوجرافية عبر الهاتف المحمول. وسيتيح المعرض كذلك فرصة التسجيل للحصول على نصائح فردية حول أحدث أجهزة الحاسوب المحمول والإكسسوارات الرقمية وأجهزة التلفزيون وغير ذلك.

4. عروض فريدة لمدة محدودة

ينفرد ’جيتكس شوبر‘ عاماً بعد عام برصيده المتجدد من العروض الرائدة. حيث اعتاد شركاؤه طرح تخفيضاتٍ هائلة على أحدث الهواتف والحواسيب المحمولة وأجهزة التلفزيون وغير ذلك، ما يضع أمام الزوّار فرصة استثنائية لا بدّ من اغتنامها للاستفادة من هذه العروض المحدودة.

5. منافسات الألعاب

يعود ’جيتكس شوبر‘ هذا العام بمفاجأة خاصة لعشاق ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر. فبالإضافة إلى عروض الألعاب والأجهزة والإكسسوارات، سيكونون على موعدٍ مع منافساتٍ مصغرة لألعاب الفيديو على مدى 5 أيام. مما يتيح لهم فرصة استعراض مهاراتهم وإمكاناتهم في أشهر الإصدارات من’فورتنايت‘ إلى ’فيفا‘.

6. تسوق واربح

يقدم ’جيتكس شوبر‘ هذا العام مفهوماً جديداً لعروض ’تسوق واربح‘ من خلال مسابقات يومية إضافية وأنشطة على منصات العرض على مدار الساعة، بما في ذلك مسابقة ’تخمين السعر الصحيح‘ التي تتيح للزوار المشاركة في تخمين الأسعار للفوز بجوائز قيّمة.

وتشمل جوائز المسابقة سيارة الدفع الرباعي ’إم جي زد إس‘ و50 قسيمة شرائية بقيمة 1000 درهم إماراتي من شركة ’ديل‘، وباقة يومية من رحلات السفر إلى العاصمة الجورجية تبليسي، والعاصمة الأذربيجانية باكو، والعاصمة الأرمينية يريفان، وولاية جوا الهندية، ومنطقة الهرسك في جمهورية البوسنة.

7. مفهوم استثنائي لإعادة تدوير الأجهزة

يعتزم المعرض إطلاق مفهوم Trade-in للزوار الحريصين على إعادة تدوير منتجاتهم الإلكترونية قبل شراء البديل أو حيازة أجهزة أحدث. حيث يقدم لهم قسائم شرائية لقاء إيداع أجهزتهم القديمة في المنطقة المخصصة لها.

8. تجربة التحكم بطائرة بدون طيار

يرتقي ’جيتكس شوبر‘ بالتكنولوجيا نحو آفاقٍ جديدة من خلال مساحة مخصصة للطائرات بدون طيار في منطقة تجارب المتسوقين الجديدة، حيث يُتاح للزوار من المبتدئين والمتمرسين في مجال التحكم بالطائرات بدون طيار فرصة للتدريب على تشغيلها واختبار مهاراتهم ضمن مساحة آمنة في المعرض. ويمكن للزوار اختيار وشراء طائرة بدون طيار بأسعار لا تُضاهى في معرض "جيتكس شوبر".

9. الكشف عن منتجات جديدة بحضور أحد نجوم اليوتيوب

زوّار المعرض على موعد مع عروضٍ خاصة بإطلاق المنتجات سيتم نقلها بشكل مباشر من منطقة تجارب المتسوقين. حيث سيجري الكشف عن مجموعة من أحدث المنتجات ضمن بث حي على منصة العرض بحضور ’إمكوان‘ EMKWAN، خبير التكنولوجيا ومبتكر محتوى اليوتيوب الشهير الحائز على الكثير من الجوائز، والذي يصل عدد المشتركين في قناته إلى حوالي 44 ألف مشترك.

10. تذاكر مخفضة ومواقف مجانية للسيارات

يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى المعرض 20 درهم إمارتي فقط، حيث تم تخفيض ثمنها بالمقارنة مع العام الماضي. أما الأطفال دون 5 سنوات، فيتاح لهم الدخول مجاناً. رسم دخول التلاميذ 10 دراهم.