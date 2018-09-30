«صندوق النقد»: الإمارات أثبتت قدرتها في التعامل مع الأزمات العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات كانت من الدول القليلة المنتجة للنفط، ومعها النرويج، التي نجحت في اجتياز أزمة الانخفاض في أسعار النفط في عامي 2014 و2015، وذلك باستخدام احتياطات مالية ضخمة بما فيه الكفاية لحماية ميزانياتها من أي خلل قد ينجم عن هذه الأزمة.

وأصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً ورقة عمل حول التجارب التي خاضتها مختلف دول العالم في التعامل مع الأزمات المتنوعة، ومنها الأزمات الناجمة عن انخفاض أسعار السلع التصديرية.

وذكر الصندوق أن الدول التي تمتلك احتياطات مالية كبيرة يمكنها التركيز على خوض عمليات تكيف مع الأزمات، بحيث تتسم هذه العمليات بكونها أكثر سلاسة ودعماً للنمو الاقتصادي. وأضاف أن الإمارات والسعودية بدأتا بالفعل إجراءات إصلاحية فيما يتعلق بسياسات دعم الطاقة.