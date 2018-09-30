معهد التمويل الدولي يرفع توقعاته لاقتصاد الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

توقع محللون بمعهد التمويل الدولي في تقارير صحافية، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة إنتاجه والمبادرات الدولية المتنوّعة التي يجري اتخاذها في هذا الشأن إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وأيضاً في المملكة العربية السعودية في عام 2018- 2019.

ورفع المعهد توقعه بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال العام الجاري من 2.1% إلى 2.4%، بينما احتفظ بتوقعه لهذا النمو خلال العام المقبل، وهو 2.7%.

وقال جابريس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي بواشنطن: «سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في كلٍ من الإمارات والسعودية، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الثقة في القطاع الخاص». وأضاف قائلاً: «من المتوقع أن يتحسّن نمو الناتج المحلي غير النفطي في الدولتين بصورة تدريجية مدفوعاً بارتفاع حجم الإنفاق العام».