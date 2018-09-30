صحيفة بلجيكية: دبي أرض الفرص

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «ليكو»- أو الصدي- البلجيكية الصادرة باللغة الفرنسية، دبي بأنها أرض الفرص، وأن لديها شهية لاستقطاب الشركات العالمية الناشئة والمبتدئة في مجال التقنية، وأيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأن الإمارة تقدم للشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي البيئة المثالية لإقامة أعمالها من خلال التسهيلات والحوافز والدعم الذي تقدمه لهذه الشركات.

ونشرت الصحيفة، أول من أمس، تحقيقاً عن نشاط الشركات التقنية العالمية في دبي، أفادت فيه بأن الإمارة احتلت المركز التاسع عشر بين مدن العالم على المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام الجاري 2018.

وأضافت «ليكو»، أن التوقعات تؤكد تحقيق دبي خلال العام الجاري لنمو اقتصادي لن تقل نسبته عن 3.6%. كما وصفت «ليكو» في تقريرها أيضاً، دبي بأنها نظام بيئي قائم على الثقة والعلاقات، حيث يتعين على المرء القدوم إليها والتمتع بما توفره من علاقات واتصالات.

وذكرت الصحيفة، أن قطاعات السياحة، العقارات، الصناعة والخدمات تسهم في تحقيق التنوّع الضروري للأنشطة الاقتصادية في دبي.

وأشارت «ليكو» إلى تركيز حكومة دبي على قطاع التقنية ودعم الشركات الناشئة، واتخاذها للعديد من المبادرات في هذا الشأن، بهدف تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة مبتكرة وخلّاقة تسبق زمنها والمدن الأخرى. واستعرض التقرير بعض أهداف وطموحات دبي في مجال الابتكار والتطوّر التقني، ومنها طباعة 25% من مبانيها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.