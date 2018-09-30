خبراء: استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

توقع محللون وخبراء ماليون، استمرار الاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم المحلية لا سيما بعد الأداء القوي المحقق في تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعة بأسهم البنوك والعقار في ظل التوقعات المتفائلة لنتائج الأعمال إلى جانب المشاريع العقارية الضخمة المقرر الإعلان عنها خلال معرض «سيتي سكيب دبي»، التي يتوقع أن تمثل دعماً إضافياً للأسهم العقارية.

وأعرب محللون وخبراء استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، عن تفاؤلهم بشأن أداء أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة لا سيما مع قرب ماراثون إفصاح الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري، ما سيسهم في تعزيز أداء الأسهم وزيادة السيولة.

وقال الخبراء: إن الأسواق تزخر بالعديد من المحفزات الإيجابية وفى مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني إلى جانب الصعود القوي للنفط، فضلاً عن الأنباء الإيجابية المتعلقة باندماجات البنوك. ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، كثّف الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية بصافي استثمار شرائي 417 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص مع بلوغ الأسهم مستويات سعرية جاذبة، وهو ما دفعهم لبناء مراكز مالية جديدة خصوصاً في ظل قوة الاقتصاد الوطني.

وربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 14 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي وصعد سوق دبي بنسبة 2.22% محققاً أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر ونصف، ليغلق مستقراً عند 2825.76 نقطة، فيما ربح سوق أبوظبي ما نسبته 1.32%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف الشهر الجاري ليصل إلى 4947.92 نقطة.