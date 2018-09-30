عُرس عقاري منزل العمر على بعد يومين في «سيتي سكيب» دبي

يتنافس في دبي 300 عارض من داخل دولة الإمارات وخارجها للفوز بثقة المستثمرين من خلال عرض نخبة مشاريعهم في «مارثون عقاري» يختبر فيه المطور والمستثمر بعضهما البعض.

ويقول مراقبون إن التوقعات تشير إلى أن المنافسة ستحتدم بين الشركات، لاسيما أن دورة العام الجاري تسمح هي الأخرى بالبيع المباشر للمستثمرين. ويتوقع أن يزور المعرض 40 ألف زائر لهذا الحدث العقاري الأكبر والأكثر ريادة على مستوى العالم، الذي يفتتح أبوابه الثلاثاء المقبل ويستمر حتى الخميس، مفترشاً 9 قاعات من مركز دبي التجاري الدولي على مساحة 42 ألف متر مربع.

ضرورة

تجزم أغلب الشركات بأن من الضروري لها المشاركة في سيتي سكيب جلوبال لعقد التحالفات الجديدة والترويج لمشاريعها الجديدة بين نخبة المستثمرين الحاضرين من أنحاء العالم. وقدرت شركات استشارات عقارية عاملة في الدولة بلوغ قيمة 1000 مشروع ستتنافس الأسبوع الجاري في أروقة «سيتي سكيب جلوبال 2017» أكثر من 3 تريليونات درهم تطورها 300 شركة عقارية تنتمي إلى 33 دولة تتقدمها الإمارات بأكبر المشاركات والأعلى في قيمة المشروعات وتنوع الاستخدامات.

وتعد الدورة الجديدة فريدة في تاريخ سيتي سكيب، إذ ستشهد السماح بعمليات البيع المباشر بين المطورين من داخل الدولة وبين المستثمرين، وهو تغيير جوهري في سيتي سكيب منذ دورة 2017 جعل منه أكبر منصة لبيع العقارات، وهو ما سيؤدي إلى تغيير في خطط المطورين الذي سيقدمون عروض بيع غير مسبوقة في سوق عقارات الإمارة. ولفتت إلى بلوغ العقارات مستويات سعرية مقبولة تدعم توجهات المستثمرين بالتحول إلى التملك بدلاً من الإيجار.

ويتزامن انعقاد المعرض مع صعود دبي خلال العامين الماضيين لتتصدر قائمة أكثر مدن العالم جاذبية للمستثمرين العقاريين، واحتلالها مراكز متقدمة ضمن قوائم تصنيفات مختلف شركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الاستثمار العقاري.

استراتيجي

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة دخلت في شراكة استراتيجية في «سيتي سكيب جلوبال» وتشارك بمنصة تحمل شعار «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك». وأضاف «هذا الحدث عالمي ويعد أكبر فعالية في الاستثمار والتطوير العقاري، ويجمع المستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والمختصين في القطاع العقاري».

مشيراً إلى أهميته في الترويج للقطاع العقاري في دبي، واستقطاب المشترين والمطورين والباحثين عن أفضل الخيارات الاستثمارية. وكانت منصة الدائرة في المشاركات السابقة مقصداً أساسياً للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على التشريعات والنظم التي تسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وجذابة، لتضع دبي في فئة مميزة عن غيرها من الوجهات العالمية.

ونوّه بن مجرن إلى حرص أراضي دبي ودعمها المستمر للمعارض المحلية والعالمية التي ترى فيها فرصاً سانحة للإعلان عن الامتيازات والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين العالميين الذين يقصدون دبي. وأضاف في هذا الصدد: «اختارت أراضي دبي هذا العام شعار «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك»، عنواناً لمشاركتها في هذا المعرض للتأكيد على عدد من الحقائق المرتبطة بعملياتها التشغيلية، ومن أهمها مواصلة تطوير التطبيقات الذكية التي تضمن لمتعاملينا إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان حول العالم براحة تامة، وبأعلى درجات الأمن عند الدخول إلى شبكتنا. وإلى جانب التطبيقات الذكية التي تغني عن زيارة مكاتبنا، فقد أنجزنا نظام الأرشفة الذكية، ونعمل بوتيرة متسارعة لإتمام نظم «بلوك تشين» بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهو ما نسعى إلى إبرازه خلال مشاركتنا في هذا المعرض».

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أعداداً كبيرة من المستثمرين العقاريين من 100 دولة، وسيقوم ممثلو أراضي دبي بتكثيف جهودهم من أجل الترويج لإمارة دبي، والمشاركة في إبرازها أمام العالم بوصفها وجهة استثمارية جذابة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانتها كونها مركزاً استثمارياً رئيساً، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري.

نخيل

قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «لعبت مشاريعنا المشهورة عالمياً مثل «نخلة جميرا» دوراً رئيساً في تاريخ دبي من خلال وضع المدينة على الخريطة الاستثمارية العالمية، وستشكل مشاريعنا المقبلة بما في ذلك «جزر ديرة»، معلماً أساسياً في الفصل الجديد لقصة نجاح القطاع العقاري بدبي. وتواصل «نخيل» تطوير وتسليم العديد من المشاريع الإبداعية والمستدامة التي ستوفر منازل ووجهات للتسوق ومناطق للجذب جديدة للأعداد المتزايدة من سكان وزوار دبي على حد سواء.

وأضاف لوتاه: «نشارك في «سيتي سكيب جلوبال 2018»، وسنعرض على هامش مشاركتنا فيه آخر الإضافات لمجموعتنا المتنامية باستمرار من المشاريع الفريدة من نوعها، وذلك في القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه التي تؤكد التزامنا في دعم رؤية دبي لعام 2021 وما بعدها.

وستعرض «نخيل» في جناحها 3 مجسمات للمشاريع التالية: «نخلة جميرا» و«جزر ديرة» و«مدينة التنين التي تضم مجموعة متنوعة من المشاريع المتنامية في القطاعات السكنية والتجزئة والتجارة والضيافة».

ومنحت «نخيل» عقداً بقيمة 552 مليون درهم لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، حيث ستبدأ أعمال تجهيز الموقع مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في عام 2021.

وأكدت «نخيل» أنها طرحت شقق «أبراج التنين» للبيع اليوم، وسيتم عرض المشروع في معرض «سيتي سكيب جلوبال» إلى جانب مجموعة أخرى من مشروعات الشركة. وسيضم مشروع «أبراج التنين» المتصل مباشرة مع «سوق التنين» المشهور عالمياً، برجين سكنيين يتألف كل واحد منهما من 37 طابقاً، يضمان شققاً مكونة من غرفة وغرفتي نوم، إضافة إلى طابقين مخصصين للتجزئة، و4 طوابق لمواقف السيارات، وكلوب هاوس في مستوى البوديوم يقع في الطابق السادس يضم مسبحاً، ومطعماً وصالة للألعاب الرياضية. ويعتبر مشروع «أبراج التنين» عنصراً أساسياً في توسعات «نخيل» المستمرة في قطاعات التجزئة والضيافة والسكن في «مدينة التنين»، التي تعد موطناً لـ «سوق التنين 1 و2»، و«فندق أيبس ستايلز». ويشار إلى أن أعمال البناء في المجمع الجديد لصالات العرض ومواقف السيارات، والفندق الثاني وصلت إلى مراحل متقدمة، مع المزيد من التوسعات المقبلة.

ميناء العرب

تستعد شركة رأس الخيمة العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في مجال تطوير البنى التحتية السياحية بدولة الإمارات، للتواجد في معرض سيتي سكيب العالمي في دبي، حيث تعتزم الشركة استعراض خططها التطويرية الحالية التي تتضمن مشروعاً ترفيهياً فريداً من نوعه يُقام على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة، من شأنه تعزيز مكانة الجزيرة بوصفها وجهة للزيارة والإقامة.

وضمن محفظة مشاريع الشركة المميزة، ستقوم شركة رأس الخيمة العقارية بطرح مشروعها السكني الجديد «فيلات ماربيا» على جزيرة الحياة، ويمثل المجمع الجديد الأبرز لفلل الواجهة المائية، حيث يمكن للراغبين شراء هذه المنازل الفريدة من نوعها التي توفر نمط حياة عائلياً مترفاً على جزيرة تبعد مسافة 45 دقيقة فقط بالسيارة من دبي. ومن المتوقع أن يستقطب مشروع ميناء العرب وجزيرة الحياة عدداً كبيراً من السيّاح القادمين إلى رأس الخيمة من خلال تقديم وجهة لا مثيل لها للراغبين في عطلة نهاية أسبوع ممتعة ومشوقة.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: «تُعتبر رأس الخيمة واحدة من الأسواق السياحية الأسرع نمواً في دولة الإمارات، ويُمثل هذا المشروع إضافة نوعية مهمة إلى باقة العروض التي تُقدمها شركة رأس الخيمة العقارية لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية في الدولة على حدٍ سواء. سررنا بالإعلان عن هذا المشروع، وبإمكاني القول بأنه سيكون حافلاً بالمفاجآت السارة».

نمو قريب

قال كريغ بلامب، رئيس الأبحاث لدى «جيه إل إل مينا»: «غالبية المغتربين في الإمارات يقومون بشكل بديهي بالإيجار بدلاً من الشراء.

ومع نضوج السوق أكثر (وانخفاض الأسعار أكثر)، بات بإمكان المغتربين الشراء بكل ثقة مع اقتراب السوق لحدوده الدنيا والاستفادة من النمو المتوقع على المدى الطويل. التغيرات الأخيرة في قوانين التأشيرات (السماح بإصدار تأشيرة إقامة لـ 10 سنوات لفئات معينة) ستلعب دوراً بتعزيز الطلب على شراء العقارات في الدولة لاستخدامهم الخاص».

وأشار إلى أن «حالة شراء العقارات تأتي مدعومة بخطط الدفع الجذابة التي بات يوفرها المطورون الساعون لبيع الوحدات التي لم يتم بيعها على المخطط، إضافة إلى توفير خيارات البيع القصير والمتوسط المدى».

دعم الاستثمار

قال سايمون تاونسيند، رئيس الاستشارات الاستراتيجية في سي بي آر إي الشرق الأوسط: إن التشريعات الأخيرة بشأن منح الأجانب ملكية للشركات بنسبة 100% في الإمارات كان لها دور إيجابي على سوق العقارات التجارية، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في أعقاب معرض إكسبو 2020 الذي سيزيد من جاذبية دبي كونها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال.

وأضاف تاونسيند: «نتوقع استمرار الطلب على المساحات المكتبية المتميزة في الوقت الذي تعزز فيه الشركات الكبيرة من وجودها في الإمارة، إلى جانب تطلع الشركات العاملة في المناطق الحرة إلى العمل خارج حدود تلك المناطق بعد اعتماد نهج الترخيص المزدوج».

شفافية السوق زادت ثقة المستثمرين

البيان الاقتصادي حاورت توم رودز، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال، وإلى التفاصيل:

• ما جديد نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب جلوبال، ما شعار دورة هذا العام؟

- تماشياً مع مبادرات دبي الحكومية الداعمة للحياة الصحية وأهمية خلق مجتمعات مترابطة، تحمل دورة هذا العام من المعرض شعار سيتي سكيب جلوبال هو السعادة. وترتكز دورة هذا العام من مؤتمر سيتي سكيب جلوبال، الذي يقام يوم الاثنين 1 أكتوبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، على تعزيز مفهوم السعادة وكيفية تحقيقها في المجتمعات. ويقام المؤتمر تحت شعار: «نحو مستقبل مدني: السعادة، الابتكار والتكنولوجيا»، ويتألف من ثلاث جلسات: نظرة على السوق، والتصميم والهندسة المعمارية، وبرنامج البيئة الحضارية. هدفنا هو إضافة قيمة لرؤية الحكومة من خلال الترويج لسعادة سكانها. جلسات نقاشية مثل: «تحليل عوامل العنصر الإنساني، و«تأثير التصاميم على الصحة والسعادة»، و«المباني العملية للصحة»، و«الرفاه والسعادة»، جميعاً تركز على هذا الموضوع.

توم رودز

مشاركات

• ما عدد العارضين المشاركين في المعرض؟

- تشهد دورة هذا العام مشاركة 300 عارض لاستعراض مشاريع من مختلف أنحاء العالم. ويشغل العارضون مساحة عرض تبلغ 42000 متر مربع منتشرة على تسع قاعات في مركز دبي التجاري العالمي، القاعات 3 -7 وقاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3، وأرينا المركز التجاري. ورحبت دورة العام الماضي بأكثر من 45000 مشارك من 100 دولة، وبارتفاع في أعداد الزوار والشركات المسجلين مسبقاً، نستعد لتحقيق أرقام مماثلة في دورة 2018.

مدن ذكية

• أي الدول تتمتع بأعلى معدلات المشاركة؟

- إضافة إلى المطورين المشاركين من دبي، ستحظى كل من إمارتي أبوظبي والشارقة بحضور قوي في دور هذا العام. بالطبع، نتطلع قدماً للترحيب بمصر باعتبارها الدولة الفخرية لنسخة هذا العام من المعرض، حيث تجمع تحت سقفها 18 مطوراً يستعرضون مجموعة من أحدث المشاريع، مثل مشروع القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مدينة ذكية يتوقع لها استيعاب 5 ملايين فرد، إضافة إلى خلق الوظائف وضم أطول برج في أفريقيا، وأن تشمل مساحات خضراء أكبر بضعفين عن مساحة سنترال بارك في نيويورك. هناك مجموعة ضخمة من العروض الاستثمارية الرائعة المتوفرة في المعرض لمشاريع في مصر، ستكون متاحة للاطلاع عليها في القاعة رقم 7. نرحب أيضاً في المعرض بالعارضين من كل من قبرص وجورجيا ومالطا وتركيا وباكستان والمملكة المتحدة، الذين يستعرضون مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين والمشترين الراغبين بتنويع محفظة أصولهم أو الاستمتاع بوجهة منزلية ثانية.

تسويق

• ما الدوافع خلف مشاركة الشركات في المعرض؟

- يوفر معرض سيتي سكيب جلوبال فرصة للمطورين العقاريين لاستعراض أحدث مشاريعهم في أكبر معرض عقاري واستثماري في المنطقة. العديد من المطورين المحليين والإقليميين يستخدمون المعرض منصةً لإطلاق مشاريعهم الجديدة. ولطالما شكل معرض سيتي سكيب جلوبال أداة تسويقية قوية لرفع التوعية بالعلامات وبالمشاريع الجديدة في الأسواق، مع ذلك، فإن إتاحة البيع المباشر في المعرض خلال دورة العام 2017 أسهمت في تحقيق عائد قوي على الاستثمار لجميع العارضين الطامحين للتفاعل مع المستثمرين والمشترين الحاضرين في المعرض.

نعمل جاهدين لدعم صناعة العقارات في دبي من خلال تبني التوجهات والمساعي التي تتماشى مع طموحات وأهداف حكومة دبي. مذكرة التفاهم الأخيرة بين سيتي سكيب جلوبال ودائرة الأراضي والأملاك أسهمت في ترسيخ العلاقة بين الطرفين، خاصة أن كلانا يواصل العمل على تعزيز سمعة الإمارة على مستوى دولي.

هذا العام، سنقوم بتقديم فقرة «مركز سيتي سكيب للأعمال»، وهي منطقة جديدة مخصصة للشركات تتيح للمطورين التفاعل مع المستثمرين المؤسساتيين العالي المستوى.

وستشمل دورة هذا العام أيضاً مجموعة من الندوات والكلمات التي يقدمها خبراء مرموقون يتناولون مواضيع مثل الابتكار في التصميم، والاقتصادات الإقليمية، وإدارة المرافق، وتمويل العقارات، وغيرها من المواضيع المهمة.

نثق تماماً بأن هذه المنطقة ستساعد على تعزيز أواصر العمل بين المستثمرين وكبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وخبراء العقارات. تمتد كل فقرة بين ساعة وساعتين وتضم ما لا يزيد على 30 شخصاً، والمشاركة فيها بالدعوات فقط التي يتم توجيهها من قبل فريق مجموعة سيتي سكيب.

شفافية

• ما الانطباع الإيجابي الذي يتركه سوق الإمارات وبالأخص دبي في المستثمرين ويدفعهم للاستثمار؟

- هناك زيادة بنسبة الشفافية في السوق جاءت نتيجة الجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع الاستثمار، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك التي تتيح للمستثمرين الأجانب العمل في الدولة (خارج المناطق الحرة) بنسبة تملك 100% والحصول على تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات.

الإعلان الأخير لدائرة الأراضي والأملاك بدبي عن إطلاق منصة «التصرف العقاري الذاتي – ريست» الإلكترونية بحلول العام 2020 سيسهم في إحداث تغييرات نوعية، وسيكون له أثر كبير على جودة حياة ملاك المنازل المقيمين في دبي والخارج.

كما صرحت «جيه إل إل» مؤخراً بأن دبي تعد من بين أفضل الوجهات العالمية فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري، موضحة أن دبي تحرز تقدماً في تعزيز الشفافية في العقارات، ونتيجة لذلك شهدت مستويات عالية من النشاطات الاستثمارية في الفترة الأخيرة.

الإعلانات الإيجابية غالباً ما ستجذب المستثمرين الأجانب. بالنسبة لدولة الإمارات، يعني هذا أن لها أسبقية عن نظرائها في المنطقة وأنها الوجهة المفضلة للمستثمرين. يشير الخبراء إلى أن تطبيق هذه الإعلانات وتحقيق النتائج المتوقعة سيدفع أسواق المنطقة إلى ممارسات مشابهة.

يتوقع أن تلامس مبيعات الشركات العقارية المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال سقف مليار درهم عبر صفقات بيع مباشرة طيلة 30 ساعة إجمالي ساعات المعرض الذي ينطلق الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل ويتوقع أن يشهد إقبالاً من المهتمين بالشأن العقاري ومن الراغبين في تملك العقارات.

وتراهن شركات التطوير على صفقات المستثمرات من النساء كونها لا تقل عن 25% طبقاً للبيانات الرسمية ووفقاً لمبيعات شركات التطوير العقاري العاملة في أسواق الدولة.

ومن المؤكد أن تستحوذ الشقق السكنية على حصة الأسد من تلك المبيعات تليها الفلل ومن ثم الشقق الفندقية. ويشهد المعرض طلباً واسعاً على العقارات التي تستهدف الشريحة المتوسطة والتي تتيح دفعة أولى ليست بكبيرة وجدول سداد مرن تمتد دفعاته لما بعد تسلم العقار.

أسعـار العقـارات عنـد 1.5 مليـون درهـم تقــدم أفضــل النتائـج والعائدات

أبدى كبار المحللين العقاريين رأيهم حول خيار استئجار أو شراء العقار بالنسبة للمغتربين في دبي، في محاولة منهم لتحديد السعر الأمثل في السوق، الذي يحقق أفضل العائدات على المدى الطويل.

وبحسب النشاط السوقي لـ«كلوتنز الشرق الأوسط»، فإن الشقق المؤلفة من ستوديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، التي تباع بأسعار تقل عن 1.5 مليون درهم، هي الشريحة الأكثر جذباً للمستثمرين. وبرأيهم، فإن الأسعار الحالية هي الأنسب للمستخدمين النهائيين، الذين يرغبون بالاستفادة من الإيجار لشراء شقة ضمن هذه المستويات.

وقال ريتشارد بول، رئيس الخدمات الحرفية لدى كلوتنز الشرق الأوسط: «ضمن حدود هذا السعر، تحظى الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتي نوم والواقعة في مناطق مخدومة بأهمية أكبر في السوق. الحالة نفسها تنطبق على الملاك المحتملين للشقق والراغبين بوقف دفع الإيجار. يعتمد القرار بشكل أساسي على الحالة المالية للفرد، لكن إذا ما توفرت لديهم الميزانية المناسبة، فلا شك في أنه من الأنسب لهم الالتزام بدفع قسط قرضهم السكني عوضاً عن الإيجار، والنظر للعقار على أنه استثمار متوسط على طويل الأمد».

مشروع أبراج «دراغون مارت» أحدث مشاريع نخيل | من المصدر

تأتي النصيحة في وقت بالغ الأهمية مع توجه أنظار الكثيرين إلى دبي التي تستعد بين 2 و4 أكتوبر 2018 في مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة فعاليات الدورة الـ 17 من سيتي سكيب جلوبال، المعرض العقاري والاستثماري الأكبر والأكثر تأثيراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والذي يقدم للزوار فرصا جذابة لشراء العقارات مباشرة.

وتشير كلوتنز إلى أنه بالإمكان تطبيق نصيحتها على العائلات المغتربة الساعية للتخلص من الإيجار والاستثمار في أصول عدة في دبي. وأضاف بول: «بالنسبة للعائلات التي تملك مالاً للاستثمار، ننصحهم بشراء العقارات التي يقل سعرها على 1.5 مليون درهم، التي تمثل الشريحة الأكثر استقراراً في السوق». لافتاً إلى «هذا السعر، حتى لو كان القرار لشراء العقار على دفعات، فبعد التملك، يتوقع المشتري عائداً يتراوح بين 7-9% في بعض المناطق، وحتى بعد دفع الفوائد ورسوم الخدمة والصيانة، فلا يزال بالإمكان تحقيق الربح من الإيجار».

وبينت الأبحاث الصادرة عن «جيه إل إل» أنه وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الشقق السكنية في دبي بنحو 20% منذ آخر قفزة لها في أكتوبر 2014، فإن السوق الآن يقترب من أدنى نقطة له في دورته، ويتوقع للأسعار والإيجارات أن تنخفض أكثر على المدى القصير، لكن سيكون توجه المغتربين لشراء العقارات عوضاً عن استئجارها اعلى على المدى الطويل.

نخبة

يمثل «معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي» واحدة من المنصّات الرائدة في سوق العقارات الدولية. ويشهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء لتبادل الأفكار وعرض أبرز التطويرات وفرص الاستثمار في العقارات، كما يخلق الكثير من فرص التعارف، بينما يسهم في تطوير مهارات المشاركين في ورش العمل والندوات، وإكسابهم المزيد من المعلومات حول الاتجاهات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق.

2020

بحسب مجموعة أكسفورد للأعمال، فإن جهود دبي الرامية لرفع عدد الزوار إلى 20 مليون زائر قبيل إكسبو 2020 تواصل في دعم الأنشطة الإنشائية خال العام 2019 . في قطاع الفنادق على سبيل المثال، فالتوقعات بأن يرتفع عدد الغرف بنسبة سنوية تبلغ 11.1 % خلال هذه الفترة، وفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري.

مع ذلك، لا يتوقع أن يسهم هذا في زيادة المعروض، فنسبة الإشغال يتوقع أن تبقى عالية، بنسبة بين 76 - 78 %. إضافة لهذا، يتوقع للإعلان الحكومي الأخير باتخاذ خطوات داعمة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات أن يسهم بزيادة كبيرة في الطلب على سوق العقارات في الدولة.

فرص

في السنوات الأخيرة، انخفضت أسعار البيع ضمن الفئة المتوسطة مع ارتفاع العرض في الوحدات السكنية. شريحة الإسكان الميسر تعد من أكثر الفرص الاستثمارية ربحية في القطاع العقاري في الإمارات، لأنها تتيح عوائد استثمارية عالية ويمكن أن تشكل استثماراً ثابتاً وركيزة في وجه التغييرات الاقتصادية.

غالباً من ينظر للإسكان الميسر على أنه الخيار الأسرع للمستثمرين، الأفراد أصحاب الميزانيات المحدودة، والقوانين الجديدة ستعزز الطلب على الشراء بدلاً من الاستئجار. مع ذلك، في ضوء الظروف السوقية الراهنة سيتوفر أمام المشترين الجادين خيارات أكبر وأكثر تعقيداً متاحة في الأسواق.

30

يتوقع أن تلامس مبيعات الشركات العقارية المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال سقف مليار درهم عبر صفقات بيع مباشرة طيلة 30 ساعة إجمالي ساعات المعرض الذي ينطلق الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل ويتوقع أن يشهد إقبالاً من المهتمين بالشأن العقاري ومن الراغبين في تملك العقارات.



وتراهن شركات التطوير على صفقات المستثمرات من النساء كونها لا تقل عن 25 % طبقاً للبيانات الرسمية ووفقاً لمبيعات شركات التطوير العقاري العاملة في أسواق الدولة.



ومن المؤكد أن تستحوذ الشقق السكنية على حصة الأسد من تلك المبيعات تليها الفلل ومن ثم الشقق الفندقية. ويشهد المعرض طلباً واسعاً على العقارات التي تستهدف الشريحة المتوسطة والتي تتيح دفعة أولى ليست بكبيرة وجدول سداد مرن تمتد دفعاته لما بعد تسلم العقار.





تكلفة

يقول تقرير حديث صادر عن شركة استشارات عقارية إن شعبية العقارات السكنية المتوسطة في دبي في تنام وتزايد مما يقود إلى حدوث زيادة في شراء المنازل عن طريق التمويلات العقارية.



ودعا التقرير شركات التطوير العقاري إلى البحث عن حلول مبتكرة لتقليل تكلفة تطوير المشاريع العقارية المخصصة للإسكان المتوسط، فالسعي لتوفير وحدات سكنية بتكلفة مناسبة لا يعني التضحية بالجودة في البناء والتصميم، ولا بد من توفير المرافق المتنوعة والضرورية لحياة معيشية عصرية مثل الحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة ومناطق الألعاب للأطفال وممارسة الرياضة والمتاجر وغيرها.