منصة تفاعلية لمحفظة الخدمات الحكومية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المنصة التفاعلية المتكاملة لمحفظة الخدمات الحكومية الأولى من نوعها لتعريف وتوثيق معلومات الخدمات الحكومية وقياس أدائها بشكل دقيق، وذلك بحضور الدكتورة روضة السعدي مدير عام الهيئة، وعدد من المديرين التنفيذيين والموظفين من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتأتي المنصة انطلاقاً من جهود الهيئة في دعم الجهود الحكومية في مجال التحوّل الذكي والخدمات الرقمية، وسعيها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع جميع الجهات في القطاع الخدمي الحكومي، لتكون حجر الأساس في خريطة طريق توثيق معلومات الخدمات الحكومية بشكل تكاملي يدعم عملية صنع القرار الاستراتيجي المستند إلى الحقائق والمعلومات الدقيقة والمؤتمتة، ممثلةً المرجعية الرئيسية والموحدة لمعلومات الخدمات للجهاز الحكومي بأكمله والمتعاملين على حد سواء.

وسيتم الاستناد إلى محفظة الخدمات الحكومية عند تحديث بيانات الخدمات الحكومية في جميع المواقع الإلكترونية لحكومة أبوظبي، وتطبيقاتها الذكية، ما سيكون له أكبر الأثر للارتقاء بتجربة المتعامل من حيث دقة وحداثة البيانات الحكومية. ويتوقع للمنصة إحداث نقلة نوعية في كيفية قياس أداء الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي دعماً لجهودها المستمرة بتطوير خدماتها الحكومية لمستويات ريادية غير مسبوقة.

وقامت الهيئة بتطوير المنصة بالتعاون مع مكتب أبوظبي التنفيذي، وقامت بجمع المعلومات الدقيقة عن الخدمات الحكومية وأدائها بشكل حثيث على مدى شهور عدة لتصبح بذلك المنصة أول منصة موحدة للخدمات الحكومية، وتفاعلية بين المعنيين من الجهاز الحكومي، ومؤتمتة بشكل كامل لبيانات تعريف الخدمات ومعلومات أدائها بصورة تكاملية.

وتقوم الهيئة بتنظيم برنامج تدريبي لنظام لمحفظة الخدمات الحكومية يستهدف 60 جهة حكومية.

وبلغت نسبة التحول الرقمي على مستوى الجهات الحكومية في أبوظبي 55%، في حين وصلت نتائج النضج المؤسسي بنسبة نضج متوسط هو 2.3، كما أن 76% هي نسبة استخدام القنوات الرقمية في إمارة أبوظبي.

تكريم

وتخلل حفل الإطلاق تكريم 5 جهات حكومية حققت أعلى مستوى نضج مؤسسي في خدماتها الرقمية على مستوى إمارة أبوظبي، خلال مشاركتها في مشروع تحديث قاعدة بيانات الخدمات الرقمية في سنة 2017، وهي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ومركز الإحصاء- أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية.