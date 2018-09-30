مذكرة لإنشاء صندوق استئماني للإمارات في «الويبو»

المصدر: جنيف - البيان

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بشأن إنشاء صندوق استئماني إماراتي لأنشطة الملكية الفكرية في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية. ذلك ضمن فعاليات «اليوم الإماراتي» التي نظمته الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على هامش سلسلة الاجتماعات الثامنة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء بالويبو، بجنيف في سويسرا.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفرانسس غراي المدير العام للمنظمة، بحضور عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويعد الصندوق هو الأول عربياً لدى المنظمة، ويهدف إلى دعم الأهداف التنموية في البلدان النامية والأقل نمواً، حيث يركز على المشاريع والأنشطة التي تدعم تنفيذ أجندة الويبو بشأن التنمية، فضلاً عن المبادرات التي تتناول تحديات عالمية محددة في مجال الملكية الفكرية، وأيضاً تعزيز تطوير أنظمة الملكية الفكرية في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية، الأمر الذي يعزز من جهود تطوير نظام الملكية الفكرية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

ويضع الصندوق أولوية لتمويل المجالات المتعلقة بدور هذا القطاع الحيوي في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنمية التكنولوجية، وتنمية الصناعات الإبداعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب والتعليم.

شفافية

وقال المهندس محمد الشحي، إن الإمارات تبنت منذ نشأتها نهجاً حديثاً متطوراً يقوم على الانفتاح والشفافية، واحتضان الأفكار المتقدمة والرائدة واحترام تنوّع الثقافات، وإرساء قيم التسامح وترسيخ سياسات التوازن بين الجنسين، وهو ما وضعها اليوم ضمن أكبر الاقتصادات العربية وأحد أهم المحاور الرئيسية على مسارات التجارة العالمية، والوجهة الأولى لاستقطاب الاستثمارات إقليمياً ومن بين الأكبر عالمياً.

وتابع خلال كلمته في افتتاح فعالية «اليوم الإماراتي» بمنظمة «الويبو»، إنه من هذا المنطلق تستكمل الدولة مسيرتها التنموية عبر رؤية طموحة تقوم على استشراف المستقبل، والتحوّل إلى اقتصاد متنوّع مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتنظر الدولة في هذا الصدد إلى تطوير منظومة شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتهيئة بنية تحتية قادرة على تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.

كما أن الدولة تلعب دوراً رائداً في دعم وتبني مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز جهود تطوير منظومة الملكية الفكرية إقليمياً وعالمياً، لما لها من أثر مباشر في تنشيط مناخ المعرفة وبناء القدرات البحثية والعلمية، ومن ثم تنمية بيئة الأعمال والاستثمار وخلق مناخ اقتصادي واجتماعي منفتح ومتنوع قادر على استيفاء متطلبات النمو الشامل والمستدام.

وفي هذا الإطار، يأتي توقيع مذكرة التفاهم التي بموجبها يتم إنشاء صندوق استئماني للإمارات لدى «الويبو» بهدف دعم تنفيذ الأجندة التنموية للويبو في البلدان النامية والأقل نمواً، وذلك بما ينسجم مع المكانة الإقليمية الرائدة للدولة على صعيد خدمة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تبادل الثقافات والمعارف بين الشعوب يعمل على توطيد العلاقات والروابط التاريخية والإنسانية بين الدول، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتقارب والتفاهم، بما يحقق المصالح التنموية، مشيراً إلى أن تنظيم «يوم إماراتي» داخل مقر المنظمة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ58، يسهم في اطلاع مختلف ممثلي ووفود الدول الأعضاء على تاريخ الإمارات وتراثها الأصيل، واستعراض الحرف اليدوية والإبداعية والتقاليد والموروث الثقافي للدولة، وأبرز معالم الهوية الوطنية.

اليوم الإماراتي

وتأتي فعالية «اليوم الإماراتي»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد وبعثة الدولة بجنيف على هامش مشاركة الوزارة في أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية للدول الأعضاء بالويبو، والممتدة حتى 2 أكتوبر. افتتح الفعالية المهندس محمد الشحي وفرانسس غراي، بحضور عبيد الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب وفد الدولة وعدد من كبار مسؤولي الويبو وممثلي الدول الأعضاء والسفراء ومندوبي البعثات الخارجية.

وضم وفد الدولة المشارك الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة، وبحضور عبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة في منظمة التجارة العالمية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة، وفاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية، وفوزي الجابر مدير إدارة المصنفات الفكرية بالوزارة، وشيماء العاقل من مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية.

وتتضمن الفعالية تنظيم عروض فنية وتراثية، ضمت فرقة للفنون الشعبية قدمت أنواعاً مختلفة من الفنون والفولكلور واللوحات الشعبية على مسرح الويبو، إلى جانب أنشطة تشمل نقش الحنا، وصنع البراقع، والخوص وغيرها من العادات والتقاليد التراثية الأصيلة.

إنجازات ونشاط

قال فرانسس غراي، المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية العالمية: إن الإمارات حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على حالة الديناميكية التي تتمتع بها من حيث النمو والتطور.

وأضاف، إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً على صعيد تعزيز قدراتها التنافسية في مجالات حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، ونجحت اليوم في تبوؤ مكانة متقدمة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي.

وتابع، إن الإمارات من أكثر الدول النشطة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتحديداً خلال العشر سنوات الماضية والتي شهدت انضمامها إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات التابعة للويبو، خاصة في المجالات المعنية بتمكين المرأة ضمن مجالات الملكية الفكرية والتكنولوجيا الخضراء والصناعات الإبداعية وغيرها من المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

علامات إماراتية مبدعة وأفكار مبتكرة

تتضمن فعالية «اليوم الإماراتي» تنظيم معرض مصاحب يقدم منتجات وعلامات تجارية إماراتية مبدعة وبأفكار مبتكرة مستوحاة من الموروث الثقافي للدولة.

ويضم المعرض منتجات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية في «ركن المبدع»، الذي يشمل تصميمات محمد سعيد حارب، مصمم الشخصيات الكرتونية، ويستعرض «الركن الهندسي» التصميم الهندسي لمسجد الشيخ زايد الكبير، فيما يضم «ركن المخترعين» منتجات وتصميمات المخترعة ريم المرزوقي، وأيضاً تصميمات المخترعة سهيلة اليماحي.

ويعرض «ركن المبدعين» نماذج صناعية للمبدعة الجود لوتاه، وأيضاً عرض مجسمات ونماذج للمبدع خالد الشعفار، وفي «ركن العلامات التجارية» يتم عرض منتجات المصمم محمد هلال، إلى جانب منتجات من مؤسسة مصدر.