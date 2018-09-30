«الاقتصاد» تبحث توسيع أطر التعاون مع أنغولا

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع أنغولا في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن جمهورية أنغولا تمثل وجهة مهمة للتعاون الاقتصادي على صعيد القارة الأفريقية، خاصة في إطار مساعي الدولة لبناء شراكات وطيدة ومثمرة مع هذه المنطقة الحيوية، ولا سيما في ضوء ما تتمتع به أنغولا من فرص واعدة وقطاعات اقتصادية حيوية، ما يفتح المجال لتنويع قاعدة التعاون في الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء المنصوري مع وفد أنغولي رفيع المستوى ضم مانويل أوغستو وزير العلاقات الخارجية، وريكاردو دي أبرو وزير النقل، وغواو بورخيس وزير الطاقة والمياه، وماركوس نهونغا وزير الزراعة والغابات، وديامانتينو أزيفيدو وزير الموارد المعدنية والبترول، والوفد المرافق لهم.

حضر الاجتماع الذي جرى في فندق غراند حياة بدبي يوسف الرفاعي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وانتصار الفلاسي مديرة إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.

وأوضح المنصوري أن فرص تعزيز الشراكة التجارية بين الإمارات وأنغولا واسعة ومتنوعة، في ظل ارتفاع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنهاية 2017 إلى نحو 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.15 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو تقرب من 38%، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من التبادلات التجارية في ظل الفرص الواعدة التي تطرحها أسواق البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أعلى.