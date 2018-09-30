دعوة الشركات لمواكبة التطور والاستفادة من التقنيات المبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

حض معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز شركات الشرق الأوسط على دراسة التحديات واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات المبتكرة لجني فوائدها.

وأوضحت المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل أن التقنيات الجديدة أصبحت حيوية بشكل متزايد حيث يمكنها تعزيز الكفاءة وتوفير رؤى ذات قيمة أكبر للشركات إذا تم تطبيقها بالطريقة الصحيحة.

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها معهد المحاسبين القانونيين حول الذكاء الاصطناعي، وتقنيات «بلوك تشين»، والأمن السيبراني والبيانات، وأساسيات التكنولوجيا. واقيم اجتماع في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لدراسة التحديات واستكشاف الفرص المصاحبة لهذه التحولات الرقمية، ومعرفة كيف تواكب مهنة المحاسبة تلك الاتجاهات السائدة.

وأقيم الحدث بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي و«برايس ووترهاوس كوبرز». وتضمنت قائمة المتحدثين ديفيد ليفورد-سميث، المدير التقني لكلية تكنولوجيا المعلومات بمعهد المحاسبين القانونيين ؛ وفِل ميني، مدير قسم الضمان الرقمي في «برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط.