ورشة بغرفة الشارقة لمكافحة غش المنتجات الكهربائية

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة توعوية وتدريبية، نظّمتها وزارة الاقتصاد حول «مكافحة الغش التجاري في المنتجات الكهربائية»، بهدف تعزيز وعي المجتمع وشركات القطاع الخاص بمدى مخاطر المنتجات والأدوات الكهربائية المُقلّدة وسبل تجنبها وتفادي استخدامها الخطأ.

حضر الورشة محمد أمين المدير العام لغرفة الشارقة بالوكالة، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، وجمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، وطارق السويدي مدير مكتب الوزارة بالشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، ويعقوب القصير مستشار الشؤون الصناعية في الغرفة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الدوائر الاقتصادية في الدولة وممثلي جهات حكومية محلية واتحادية وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص، وبمشاركة الخبير الدولي محمد المكاوي رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية للشرق الأوسط في شركة «آي بي» الاستشارية في قبرص.

وأكد محمد أمين أن تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين والتنسيق المستمر في مجال مكافحة الغش التجاري في الدولة، وعرض أهم وأبرز المفاهيم والمعايير والآليات، التي من شأنها الحد من هذه الممارسات عبر رفع مستوى وعي المستهلكين بمخاطرها وكيفية التمييز بين المنتجات المقلدة والمغشوشة.

وأكد العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة أهمية إطلاق الحملات التوعوية وتنظيم ورش العمل التدريبية لنشر ثقافة استخدام الأجهزة الكهربائية بطرق آمنة وصحيحة، خاصة في ظل تنوّع الجنسيات، التي تعيش على أرض الدولة واختلاف خلفياتها وعاداتها، وللتنبيه من مغبة وخطورة استخدام الأجهزة المقلدة على حياة الأفراد والأسر. كما أكد أهمية التوعية المستدامة بالأخطار المحيطة بحياة الإنسان التي يمكن تجنبها وكذلك بأمن وسلامة المنشآت، معتبراً أن جهود التوعية ترسخ لديهم مفهوم الثقافة الوقائية لتحقيق أعلى درجات السلامة لحماية الأرواح والممتلكات.