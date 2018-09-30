جمارك دبي تعزز التعاون مع الشركات اليابانية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت جمارك دبي وفداً تجارياً يابانياً ضم ممثلين للشركات اليابانية في دبي، إذ تأتي الزيارة ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية.

واستقبل أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي الوفد الزائر برئاسة أكيما أوميزاوا القنصل العام الياباني في دبي، كما ترأس مدير جمارك دبي الاجتماع الموسع بين الطرفين بحضور عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية وعدد من مديري الإدارات الجمركية.

وأكد أحمد مصبح حرص الجمارك على تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات اليابانية لمواكبة التطور في العلاقات بين الإمارات واليابان، وقال مدير جمارك دبي: انطلقت العلاقات الرسمية بين البلدين الصديقين قبل أكثر من 40 سنة، حيث تم افتتاح سفارة الإمارات في اليابان في العام 1973 وسفارة اليابان في الدولة في العام 1974، وتوجت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بزيارة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى الدولة في أبريل 2018، حيث تم التوقيع على اتفاقيات عدة للتعاون المتبادل.

وأضاف: نتطلع إلى تعزيز التواصل مع التجار والشركات من اليابان لمعرفة متطلباتهم لتطوير التبادل التجاري وتعريفهم بالخدمات والمبادرات التي نطورها باستمرار ومن أبرزها برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» التي تم إطلاقها على المستوى الاتحادي في الدولة لتقديم مزايا تجارية كبيرة للشركات المعتمدة في البرنامج، انطلاقاً من النهج الثابت للدولة بالعمل على دعم وتحفيز حركة التجارة والاستثمار في الدولة والتي توجها مجلس الوزراء بقراراته الأخيرة لدعم القطاع الصناعي من خلال تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع العاملة في الدولة، وسبقها قرار تثبيت رسوم الخدمات الحكومية في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات عموماً.

تواصل

وأعرب أكيما أوميزاوا القنصل العام الياباني في دبي عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي ودورها في تطوير حركة التجارة بين اليابان ودبي، مشدداً على أهمية التواصل المستمر بين الطرفين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها تطور الخدمات الجمركية والتجارية في الإمارة للتجار والمستثمرين من اليابان.

وأوضحت نسيم المهيري مديرة قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع اليابان بلغت في العام 2017 نحو 42 مليار درهم، وقد حققت نسبة نمو بلغت 12% خلال السنوات الخمس الماضية ما بين عام 2013 -2017